Cuenta DNI: ¿Cómo ahorrar hasta $36.000 los fines de semana de noviembre 2026?

Para quienes concentran sus compras y salidas recreativas durante el descanso semanal, la billetera digital del Banco Provincia mantiene activo durante noviembre de 2026 un esquema de descuentos específicos para los días sábado y domingo. Combinando los beneficios exclusivos de Cuenta DNI para el fin de semana con las promociones que funcionan todos los días, un usuario puede alcanzar un ahorro significativo de $36.000 sin necesidad de utilizar otros medios de pago.

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De acuerdo con el cronograma oficial de la entidad financiera, existen tres rubros principales habilitados de forma puntual durante el fin de semana:

Gastronomía (sábados y domingos): Otorga un 25% de descuento en locales gastronómicos adheridos. El tope de reintegro es de $8.000 por semana , cifra que se completa al realizar consumos acumulados de $32.000 .

YPF Full (sábados y domingos): Brinda un 25% de descuento en tiendas adheridas, con un límite de devolución de $8.000 semanales (se alcanza gastando $32.000).

Pet shops y veterinarias (solo sábados): Ofrece un 30% de ahorro únicamente los días sábados, con un tope semanal de $8.000 por persona, el cual se completa con compras por $26.600.

Solo al utilizar al máximo estas tres promociones específicas del fin de semana, cada usuario obtiene hasta $24.000 de reintegro en un único sábado y domingo.

Cómo sumar más reintegros con las promos que rigen todos los días

Para multiplicar todavía más el rendimiento del presupuesto durante el sábado o el domingo, es posible complementar los rubros anteriores con los beneficios que operan de lunes a domingo:

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanales (se alcanza con un ticket de $15.000).

Cuenta DNI ofrece importantes promociones durante los fines de semana de noviembre 2026.

Universidades: 40% de ahorro diario en comercios adheridos, con un límite de $6.000 por semana (se completa con consumos de $15.000 ).

Marcas destacadas: 30% de ahorro todos los días con un tope mensual de $15.000 en cadenas seleccionadas: Havanna, Atalaya, Luccianos, Guolis, Antares, La Fonte D'Oro, Balcarce y Le Park .

Financiación en cuotas: Además, durante todo el fin de semana rigen hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos fuera del rubro alimentos al abonar mediante código QR desde la aplicación con tarjetas de crédito vinculadas del banco.

De este modo, sumando los topes semanales de gastronomía, YPF Full, pet shops, ferias y universidades, el ahorro potencial en un mismo fin de semana asciende a $36.000 por persona, sin contar los reintegros mensuales disponibles en marcas destacadas y los descuentos vigentes en más de 15 cadenas de supermercados de toda la provincia.