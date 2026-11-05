Las salidas de fin de semana y los consumos en bares o locales de comida suelen representar un número importante en el presupuesto mensual de las familias bonaerenses. Frente a este panorama, la billetera digital Cuenta DNI volvió a poner el foco en el rubro gastronomía dentro de su esquema de promociones vigentes durante todo el mes de noviembre, permitiendo aliviar el bolsillo en los momentos de ocio.

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La herramienta de pagos del Banco Provincia consolida así una propuesta integral que articula el descuento cotidiano en supermercados y ferias con incentivos especiales para cenas, almuerzos y meriendas fuera del hogar.

Para quienes planean salidas los sábados y domingos en locales adheridos de la provincia de Buenos Aires, la aplicación ofrece un 25% de rebaja según la modalidad, con topes de devolución pensados para consumos individuales o grupales.

El beneficio principal en gastronomía funciona de la siguiente manera:

Días de aplicación: Sábados y domingos.

Porcentaje de rebaja: 25% de descuento en comercios gastronómicos participantes.

Tope de devolución semanal: $8.000 por semana y por persona, valor que se completa realizando consumos acumulados de $32.000.

Asimismo, la grilla suma alternativas específicas para el sector de comida rápida y marcas destacadas:

Especial en Mostaza: 25% de descuento los jueves y viernes pagando con dinero en cuenta (con tope de $8.000 semanales ) o 30% pagando con tarjetas de crédito o débito mediante tecnología NFC (con límite de $15.000 por semana ).

Marcas destacadas: 30% de ahorro con un tope de $15.000 mensuales en firmas seleccionadas como Havanna, Atalaya, Luccianos, Guolis, Antares, La Fonte D'Oro, Balcarce y Le Park.

Cuenta DNI ofrece un 25% de descuento los sábados y domingos en YPF Full.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales, que se alcanza con un ticket $15.000.

YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos, con tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos.

El cronograma de descuentos en supermercados con Cuenta DNI

Además de los beneficios orientados a la gastronomía, la billetera mantiene un esquema diario de reintegros en supermercados y mayoristas pagando con saldo en cuenta:

Lunes: 10% de descuento en la cadena Día , sin tope de reintegro.

Martes: 15% de descuento en Nini Mayorista en sucursales físicas, con un tope semanal de $20.000.

Martes y miércoles (Interior bonaerense): 15% de ahorro en cadenas regionales (5mentarios, Autoservicio Don Luis, La Amistad, Sabor Criollo, Autoservicio 228, Palma Blanca, Supermercado Güemes y Super 8) con compra mínima de $30.000 y tope semanal de $6.000.

Miércoles: 10% de ahorro en Carrefour (incluye tiendas Maxi, Market y Express) con compra mínima de $15.000 y devolución en el acto sin tope; 10% en La Anónima (compra mínima de $25.000 y tope de $5.000 semanales); y 10% en Josimar (tope de $6.000 semanales).