Las salidas de fin de semana y los consumos en bares o locales de comida suelen representar un número importante en el presupuesto mensual de las familias bonaerenses. Frente a este panorama, la billetera digital Cuenta DNI volvió a poner el foco en el rubro gastronomía dentro de su esquema de promociones vigentes durante todo el mes de noviembre, permitiendo aliviar el bolsillo en los momentos de ocio.
La herramienta de pagos del Banco Provincia consolida así una propuesta integral que articula el descuento cotidiano en supermercados y ferias con incentivos especiales para cenas, almuerzos y meriendas fuera del hogar.
Para quienes planean salidas los sábados y domingos en locales adheridos de la provincia de Buenos Aires, la aplicación ofrece un 25% de rebaja según la modalidad, con topes de devolución pensados para consumos individuales o grupales.
El beneficio principal en gastronomía funciona de la siguiente manera:
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Días de aplicación: Sábados y domingos.
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Porcentaje de rebaja: 25% de descuento en comercios gastronómicos participantes.
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Tope de devolución semanal: $8.000 por semana y por persona, valor que se completa realizando consumos acumulados de $32.000.
Asimismo, la grilla suma alternativas específicas para el sector de comida rápida y marcas destacadas:
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Especial en Mostaza: 25% de descuento los jueves y viernes pagando con dinero en cuenta (con tope de $8.000 semanales) o 30% pagando con tarjetas de crédito o débito mediante tecnología NFC (con límite de $15.000 por semana).
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Marcas destacadas: 30% de ahorro con un tope de $15.000 mensuales en firmas seleccionadas como Havanna, Atalaya, Luccianos, Guolis, Antares, La Fonte D'Oro, Balcarce y Le Park.
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Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales, que se alcanza con un ticket $15.000.
- YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos, con tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos.
El cronograma de descuentos en supermercados con Cuenta DNI
Además de los beneficios orientados a la gastronomía, la billetera mantiene un esquema diario de reintegros en supermercados y mayoristas pagando con saldo en cuenta:
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Lunes: 10% de descuento en la cadena Día, sin tope de reintegro.
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Martes: 15% de descuento en Nini Mayorista en sucursales físicas, con un tope semanal de $20.000.
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Martes y miércoles (Interior bonaerense): 15% de ahorro en cadenas regionales (5mentarios, Autoservicio Don Luis, La Amistad, Sabor Criollo, Autoservicio 228, Palma Blanca, Supermercado Güemes y Super 8) con compra mínima de $30.000 y tope semanal de $6.000.
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Miércoles: 10% de ahorro en Carrefour (incluye tiendas Maxi, Market y Express) con compra mínima de $15.000 y devolución en el acto sin tope; 10% en La Anónima (compra mínima de $25.000 y tope de $5.000 semanales); y 10% en Josimar (tope de $6.000 semanales).
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Jueves: 20% de descuento en Chango Más (incluye MasGO) sin tope de reintegro y con devolución en el acto.
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Viernes y sábados: 15% de descuento en Cooperativa Obrera (sucursales Lobos y La Plata), sin límite de reintegro.
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Todos los días: 40% de descuento en Ferias y mercados bonaerenses, con un tope semanal de $6.000 alcanzable con compras de $15.000.