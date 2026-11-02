Descuentos en Cuenta DNI del 2 al 8 de noviembre 2026: cómo obtenerlos

Con el comienzo de noviembre, Cuenta DNI vuelve a ofrecer una amplia variedad de descuentos para sus usuarios en la provincia de Buenos Aires. La billetera virtual del Banco Provincia renovó su esquema de promociones con beneficios distribuidos durante toda la semana, que incluyen compras de alimentos, productos de primera necesidad, salidas gastronómicas y artículos para mascotas.

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Entre las opciones más destacadas aparecen los descuentos del 20% en comercios de cercanía, el 40% en ferias y mercados bonaerenses y las promociones especiales en supermercados. También hay reintegros en farmacias, perfumerías, librerías y locales gastronómicos. Para aprovecharlos, es importante conocer los días de vigencia, los topes y las condiciones de cada beneficio.

Cuenta DNI: cuáles son los descuentos del lunes 2 y martes 3 de noviembre

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. Se pueden aprovechar en carnicerías, verdulerías y otros negocios adheridos.

20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. Se pueden aprovechar en carnicerías, verdulerías y otros negocios adheridos. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Supermercado Día: 20% de ahorro los lunes, pagando con tecnología NFC, sin tope de reintegro.

20% de ahorro los lunes, pagando con tecnología NFC, sin tope de reintegro. Nini Mayorista: 15% de descuento los martes.

15% de descuento los martes. Supermercados del interior bonaerense: 15% de ahorro los martes y miércoles, con una compra mínima de $15.000.

15% de ahorro los martes y miércoles, con una compra mínima de $15.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 semanales por persona.

Además, durante toda la semana se mantiene un 40% de descuento en comercios vinculados a universidades, como buffets, kioscos y fotocopiadoras, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona.

Miércoles 4, jueves 5 y viernes 6: qué promociones siguen en Cuenta DNI

A mitad de semana aparecen nuevas oportunidades para ahorrar en supermercados, farmacias y perfumerías. También se suman beneficios especiales en cadenas comerciales y locales gastronómicos.

Miércoles 4 de noviembre

Carrefour: 10% de descuento en sus distintas sucursales, sin tope de reintegro.

10% de descuento en sus distintas sucursales, sin tope de reintegro. La Anónima: 10% de descuento, con un tope de $5.000 por miércoles y por persona.

10% de descuento, con un tope de $5.000 por miércoles y por persona. Josimar: 10% de descuento, con un tope de $6.000 por miércoles y por persona.

10% de descuento, con un tope de $6.000 por miércoles y por persona. Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro, sin tope de reintegro.

10% de ahorro, sin tope de reintegro. Supermercados del interior bonaerense: continúa el descuento del 15% en establecimientos adheridos.

Jueves 5 de noviembre

Farmacias y perfumerías: continúa el 10% de descuento sin tope.

continúa el 10% de descuento sin tope. Chango Más: 20% de ahorro, pagando mediante tecnología NFC, sin tope de reintegro.

20% de ahorro, pagando mediante tecnología NFC, sin tope de reintegro. Mostaza: 30% de descuento con NFC, con un tope de $15.000 por semana y por persona.

Viernes 6 de noviembre

Comercios de cercanía: continúa el 20% de descuento, con un tope semanal de $6.000.

continúa el 20% de descuento, con un tope semanal de $6.000. Mostaza: sigue el beneficio del 30% con NFC, con un tope de $15.000 semanales.

sigue el beneficio del 30% con NFC, con un tope de $15.000 semanales. Supercoop: 15% de descuento, sin tope de reintegro.

15% de descuento, sin tope de reintegro. Cooperativa Obrera: 15% de descuento en las sucursales adheridas, sin tope de reintegro.

Cuenta DNI.

Es importante recordar que los descuentos en supermercados y cadenas comerciales están sujetos a las condiciones de cada promoción. En particular, los beneficios que requieren NFC no se obtienen simplemente escaneando cualquier código QR.

Sábado 7 y domingo 8: descuentos en gastronomía, mascotas y otros rubros

El fin de semana también tendrá alternativas para quienes quieran aprovechar Cuenta DNI en compras y actividades recreativas.

Sábado 7 de noviembre

Veterinarias y pet shops: 30% de descuento, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

30% de descuento, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Gastronomía: 25% de ahorro en locales adheridos, con un tope de $8.000 semanales.

25% de ahorro en locales adheridos, con un tope de $8.000 semanales. YPF Full: 25% de descuento en gastronomía, con un tope de $8.000 por semana.

25% de descuento en gastronomía, con un tope de $8.000 por semana. Supercoop: continúa el 15% de descuento.

continúa el 15% de descuento. Cooperativa Obrera: continúa el 15% de ahorro en sucursales adheridas.

Domingo 8 de noviembre

Gastronomía: 25% de descuento, con un tope de $8.000 semanales.

25% de descuento, con un tope de $8.000 semanales. YPF Full: 25% de ahorro en gastronomía, con el mismo tope de reintegro.

25% de ahorro en gastronomía, con el mismo tope de reintegro. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento, con un tope de $6.000 por semana.

40% de descuento, con un tope de $6.000 por semana. Universidades: 40% de ahorro en establecimientos adheridos, con un tope semanal de $6.000.

40% de ahorro en establecimientos adheridos, con un tope semanal de $6.000. Marcas destacadas: 30% de descuento, con un tope mensual de $15.000 por comercio y por persona.

También se mantiene durante noviembre la posibilidad de acceder a hasta tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco Provincia vinculadas a Cuenta DNI, en comercios adheridos y para los rubros habilitados.