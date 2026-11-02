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Cuenta DNI: Uno por uno, todos los descuentos de noviembre

La billetera digital bonaerense renueva el cronograma de beneficios para sus usuarios. Rubro por rubro, cuáles son los límites semanales, los días de vigencia y las novedades en comercios de cercanía, gastronomía, ferias y marcas seleccionadas.

02 de noviembre, 2026 | 13.40
Cuenta DNI: Uno por uno, todos los descuentos de noviembre

El Banco Provincia oficializó la actualización de su esquema de bonificaciones y reintegros vigentes con Cuenta DNI para el undécimo mes del año. La herramienta digital de la entidad financiera estatal mantiene una serie de rebajas destinadas a amortiguar el impacto inflacionario en los hogares bonaerenses.

El programa de descuentos de Cuenta DNI contempla diferentes porcentajes según el tipo de comercio y los días estipulados para cada transacción, abarcando desde compras de alimentos hasta opciones en combustibles, indumentaria y esparcimiento.

Varios de los beneficios se mantienen sin cambios respecto a meses anteriores y uno de los más populares es el que se utiliza en carnicerías. Se trata del descuento del 20% en comercios de cercanía, el cual continúa con un tope de reintegro semanal de $6.000 por usuario. 

La guía completa de promociones y reintegros con Cuenta DNi en noviembre

  • Comercios de cercanía: 20% de descuento en comercios adheridos de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana, que se alcanza con consumos de $30.000. 
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales, que se alcanza con un ticket $15.000. 
  • Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos en locales gastronómicos adheridos. El tope de reintegro es de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. 

MÁS INFO

  • Pet shops y veterinarias: 30% de ahorro los sábados, con tope semanal de $8.000 por persona. El beneficio se alcanza con $26.600 en consumos. 
  • Universidades: 40% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos. 
  • YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos, con tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. 

El esquema semanal de descuentos con Cuenta DNI combina reintegros directos sobre el saldo disponible y facilidades de pago con tarjetas de crédito.

  • Marcas destacadas: 30% de ahorro con tope de $15.000 por mes, en: Havanna, Atalaya, Luccianos, Guolis, Antares, La Fonte D'Oro, Balcarce y Le Park. 
  • Supermercados: Hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados de toda la provincia.  
  • Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.   
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.  

MÁS INFO

  • Especial en Mostaza: 25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con tope de $8.000 semanales, y/o 30% de descuento pagando con tarjetas de crédito y/o débito mediante NFC, con tope de $15.000 semanales. Todos los jueves y viernes.
  • Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras realizadas mediante QR desde la aplicación. También aplica a tarjetas de crédito físicas emitas por la entidad.  
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