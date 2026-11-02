El Banco Provincia oficializó la actualización de su esquema de bonificaciones y reintegros vigentes con Cuenta DNI para el undécimo mes del año. La herramienta digital de la entidad financiera estatal mantiene una serie de rebajas destinadas a amortiguar el impacto inflacionario en los hogares bonaerenses.

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El programa de descuentos de Cuenta DNI contempla diferentes porcentajes según el tipo de comercio y los días estipulados para cada transacción, abarcando desde compras de alimentos hasta opciones en combustibles, indumentaria y esparcimiento.

Varios de los beneficios se mantienen sin cambios respecto a meses anteriores y uno de los más populares es el que se utiliza en carnicerías. Se trata del descuento del 20% en comercios de cercanía, el cual continúa con un tope de reintegro semanal de $6.000 por usuario.

La guía completa de promociones y reintegros con Cuenta DNi en noviembre

Comercios de cercanía: 20% de descuento en comercios adheridos de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana, que se alcanza con consumos de $30.000.

20% de descuento en comercios adheridos de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana, que se alcanza con consumos de $30.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales, que se alcanza con un ticket $15.000.

40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales, que se alcanza con un ticket $15.000. Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos en locales gastronómicos adheridos. El tope de reintegro es de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos.

Pet shops y veterinarias: 30% de ahorro los sábados, con tope semanal de $8.000 por persona. El beneficio se alcanza con $26.600 en consumos.

30% de ahorro los sábados, con tope semanal de $8.000 por persona. El beneficio se alcanza con $26.600 en consumos. Universidades: 40% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos.

40% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos. YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos, con tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos.

El esquema semanal de descuentos con Cuenta DNI combina reintegros directos sobre el saldo disponible y facilidades de pago con tarjetas de crédito.

Marcas destacadas: 30% de ahorro con tope de $15.000 por mes, en: Havanna, Atalaya, Luccianos, Guolis, Antares, La Fonte D'Oro, Balcarce y Le Park.

30% de ahorro con tope de $15.000 por mes, en: Havanna, Atalaya, Luccianos, Guolis, Antares, La Fonte D'Oro, Balcarce y Le Park. Supermercados: Hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados de toda la provincia.

Hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados de toda la provincia. Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.