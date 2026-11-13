Cuenta DNI: los descuentos que hay para el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre 2026

Cuenta DNI ofrece nuevas oportunidades de ahorro durante este viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre. La billetera digital del Banco Provincia mantiene descuentos en distintos rubros, con promociones especiales para las compras cotidianas y beneficios que se concentran durante el fin de semana.

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Entre las opciones disponibles están los descuentos en supermercados, las promociones en Mostaza, las rebajas en veterinarias y pet shops y los beneficios para salir a comer o comprar en estaciones de servicio YPF Full. También continúan vigentes las promociones diarias en ferias, mercados bonaerenses, universidades y marcas adheridas.

Cuenta DNI: todos los descuentos para este viernes 13 de noviembre

Durante el viernes, quienes usan Cuenta DNI podrán aprovechar distintas promociones para realizar compras y ahorrar en comercios adheridos. Estos son los principales beneficios:

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. Para alcanzar el máximo hay que gastar $30.000.

20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. Para alcanzar el máximo hay que gastar $30.000. Mostaza: 30% de descuento los jueves y viernes. El beneficio tiene condiciones específicas según el medio de pago y el tope de reintegro.

30% de descuento los jueves y viernes. El beneficio tiene condiciones específicas según el medio de pago y el tope de reintegro. Supercoop: 15% de descuento los viernes y sábados, sin tope de reintegro.

15% de descuento los viernes y sábados, sin tope de reintegro. Cooperativa Obrera: 15% de descuento los viernes y sábados, sin tope de reintegro.

15% de descuento los viernes y sábados, sin tope de reintegro. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro todos los días, con un tope de $6.000 semanales por persona.

40% de ahorro todos los días, con un tope de $6.000 semanales por persona. Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos, con un tope de $6.000 por semana.

40% de descuento todos los días en comercios adheridos, con un tope de $6.000 por semana. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con un tope de $15.000 por comercio y por mes.

Qué descuentos tiene Cuenta DNI el sábado 14 de noviembre

El sábado se suman beneficios especiales para quienes quieran hacer compras para sus mascotas o aprovechar promociones gastronómicas. Las ofertas disponibles son las siguientes:

Pet shops y veterinarias: 30% de descuento, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

30% de descuento, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Gastronomía: 25% de descuento en locales adheridos, con un tope de $8.000 por semana. Para alcanzar el reintegro máximo hay que gastar $32.000.

25% de descuento en locales adheridos, con un tope de $8.000 por semana. Para alcanzar el reintegro máximo hay que gastar $32.000. YPF Full: 25% de descuento en locales adheridos, con un tope de $8.000 semanales.

25% de descuento en locales adheridos, con un tope de $8.000 semanales. Supercoop: 15% de descuento, sin tope de reintegro.

15% de descuento, sin tope de reintegro. Cooperativa Obrera: 15% de descuento, sin tope de reintegro.

Además, siguen vigentes los beneficios diarios en ferias y mercados bonaerenses, universidades y marcas destacadas.

Cuenta DNI.

Cuenta DNI: qué promociones siguen vigentes el domingo 15 de noviembre

Para cerrar el fin de semana, el domingo continúan algunas de las promociones más buscadas de Cuenta DNI:

Gastronomía: 25% de descuento en comercios adheridos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana.

25% de descuento en comercios adheridos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana. YPF Full: 25% de ahorro en los puntos de venta adheridos, con un tope de $8.000 semanales.

25% de ahorro en los puntos de venta adheridos, con un tope de $8.000 semanales. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento, con un tope de $6.000 por semana y por persona.

40% de descuento, con un tope de $6.000 por semana y por persona. Universidades: 40% de descuento en comercios adheridos, con un tope semanal de $6.000.

40% de descuento en comercios adheridos, con un tope semanal de $6.000. Marcas destacadas: 30% de ahorro, con un tope mensual de $15.000 por comercio y por persona.

A diferencia del sábado, el domingo no estarán disponibles las promociones especiales en veterinarias y pet shops ni los descuentos de Supercoop y Cooperativa Obrera.

Antes de realizar una compra, es importante revisar las condiciones de cada beneficio, los medios de pago habilitados y los comercios adheridos. Los topes de reintegro pueden variar según la promoción y se calculan por persona, por semana o por mes.