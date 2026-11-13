Cuenta DNI en noviembre: ¿Cómo ahorrar hasta $47.000 en helados?

Con el aumento de las temperaturas y la llegada de los primeros calores primaverales, las compras en heladerías ganan protagonismo entre los consumos cotidianos. En este escenario, los usuarios de Cuenta DNI tienen durante noviembre de 2026 varias alternativas concretas para reducir el gasto en el rubro, combinando promociones diarias en cadenas reconocidas y descuentos de fin de semana en comercios adheridos.

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Dentro del esquema mensual de la billetera digital del Banco Provincia, existen dos vías principales para obtener devoluciones al comprar helado:

Marcas destacadas (todos los días): La aplicación otorga un 30% de ahorro diario en cadenas seleccionadas, entre las que sobresale la heladería Lucciano's (junto a firmas como Havanna, Atalaya, Guolis, Antares, La Fonte D'Oro, Balcarce y Le Park). Esta promoción posee un tope de reintegro de $15.000 por mes, por marca y por persona, el cual se alcanza con consumos acumulados de $50.000. El beneficio rige abonando con dinero en cuenta mediante código QR o Clave DNI.

Gastronomía (sábados y domingos): Para las heladerías de barrio y locales gastronómicos adheridos fuera del listado de marcas destacadas, rige un 25% de descuento durante los fines de semana. En este caso, el límite de devolución es de $8.000 por semana, cifra que se completa al realizar gastos por $32.000 entre sábado y domingo. Ese último mismo monto se puede ahorrar en un mes utilizando la promo en cada ocasión posible.

De este modo, planificando las compras semanales en locales participantes o aprovechando el reintegro mensual en cadenas adheridas, un usuario puede alcanzar importantes devoluciones, hasta $47.000 en total, en su billetera virtual dentro de los diez días hábiles posteriores cadaa la operación.

Todas las demás promociones de Cuenta DNI en noviembre 2026

Más allá del rubro gastronómico y las heladerías, el cronograma oficial del Banco Provincia mantiene vigente durante noviembre un amplio abanico de beneficios para acompañar el presupuesto familiar:

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 (se alcanza con un ticket de $15.000).

todos los días, con un tope semanal de (se alcanza con un ticket de $15.000). Universidades, eventos y clubes: 40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de estas instituciones, con un límite de $6.000 por semana.

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, ofrece reintegros del 30% todos los días en marcas destacadas.

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes en almacenes, carnicerías, granjas y pescaderías adheridas, con un tope unificado de $6.000 semanales (se completa con compras por $30.000).

de lunes a viernes en almacenes, carnicerías, granjas y pescaderías adheridas, con un tope unificado de (se completa con compras por $30.000). Pet shops y veterinarias: 30% de ahorro los días sábados, con un tope semanal de $8.000 por persona.