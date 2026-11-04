Noche de las Heladerías 2026: lanzan un nuevo gusto de helado con la sal como protagonista.

La llegada de nuevos sabores es uno de los atractivos de la temporada de helados y este año habrá una combinación particular para quienes disfrutan de los contrastes entre lo dulce y lo salado. Se trata de Maní Split, una propuesta desarrollada especialmente para la décima edición de la Noche de las Heladerías 2026.

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La iniciativa fue anunciada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), que eligió una receta con cuatro ingredientes para darle identidad a este lanzamiento: maní tostado, dulce de leche, chocolate y sal.

Qué ingredientes tiene el nuevo helado Maní Split

La base es una crema elaborada con maní tostado, a la que se suman otros tres componentes que completan la receta: la crema de maní tostado que funciona como ingrediente principal y aporta el sabor característico de esta variedad, el dulce de leche que se incorpora en forma de vetas para sumar dulzor, las lajas de chocolate que agregan una textura crocante y un contraste con la cremosidad de la preparación y los cristales de sal que son el detalle distintivo de la receta y buscan equilibrar los ingredientes dulces con un toque salado.

El nuevo sabor se presentará en el marco de la décima edición de la Noche de las Heladerías este 18 de noviembre.

El nuevo sabor se presentará en el marco de la décima edición de la Noche de las Heladerías, organizada por AFADHYA. La celebración tendrá lugar el miércoles 18 de noviembre de 2026 y contará con la participación de más de 500 establecimientos de distintas provincias.

Durante la jornada, desde las 19 y hasta el cierre de cada local adherido, estará disponible la tradicional promoción de 2x1 en cuartos de kilo de helado, quienes compren un cuarto recibirán otro del mismo tamaño sin cargo.

Además, la iniciativa se desarrollará dentro de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que tendrá lugar del 16 al 22 de noviembre bajo el lema El sabor de lo nuestro. La propuesta busca destacar la producción artesanal, las materias primas nacionales y el trabajo de los maestros heladeros.