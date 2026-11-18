Cuenta DNI mantiene durante noviembre una promoción especial para quienes quieran comer en Mostaza y ahorrar en sus consumos. El beneficio está disponible dos días por semana y ofrece dos alternativas: un 25% de descuento para quienes paguen con dinero en cuenta o un 30% si utilizan tarjetas de crédito o débito mediante tecnología NFC.

{{{htmlAmp}}}

La diferencia entre ambas opciones no está solamente en el porcentaje de ahorro: también cambia el límite de devolución semanal. Por eso, antes de pagar, conviene revisar qué modalidad se adapta mejor al consumo y tener en cuenta las condiciones de cada promoción.

Qué días hay descuentos en Mostaza con Cuenta DNI

La promoción está vigente todos los jueves y viernes de noviembre en Mostaza. Durante esas jornadas, se pueden elegir entre dos beneficios, según el medio de pago:

25% de descuento pagando con dinero disponible en la cuenta de Cuenta DNI, con un tope de reintegro de $8.000 semanales .

pagando con dinero disponible en la cuenta de Cuenta DNI, con un tope de reintegro de . 30% de descuento pagando con tarjetas de crédito o débito mediante tecnología NFC, con un tope de reintegro de $15.000 semanales.

Las modalidades tienen topes diferentes y dependen del medio de pago utilizado. No se trata de descuentos acumulables sobre una misma compra: el porcentaje que corresponde es el de la opción elegida al momento de abonar.

Crédito: Cuenta DNI.

Cómo obtener el reintegro y cuánto se puede ahorrar

Para aprovechar el descuento del 25%, hay que pagar con dinero disponible en la cuenta de Cuenta DNI. En cambio, quienes quieran acceder al 30% deben abonar con una tarjeta de crédito o débito mediante NFC, es decir, utilizando la tecnología de pago sin contacto.

Los topes permiten calcular cuánto hay que gastar para alcanzar el reintegro máximo de cada modalidad. Con el descuento del 25%, se llega a los $8.000 de devolución con consumos de $32.000. En la alternativa del 30%, el tope de $15.000 se alcanza con compras por $50.000.

Antes de realizar el pago, es importante comprobar las condiciones vigentes y verificar que el local elegido participe de la promoción. Los beneficios y sus detalles pueden consultarse en los canales oficiales de Banco Provincia.

Otras promociones de Cuenta DNI vigentes en noviembre 2026

Además del rubro alimenticio, la billetera digital ofrece descuentos en diversos sectores comerciales durante todo el mes: