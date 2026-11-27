Con la llegada de diciembre, muchos argentinos empiezan a organizar sus últimos días de descanso del año y a planificar las celebraciones de Navidad. El calendario oficial de feriados de 2026 contempla dos fechas importantes durante el mes y un día no laborable con fines turísticos que permitirá extender uno de los fines de semana.

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El primer descanso será especialmente atractivo para quienes puedan tomarse el lunes: el lunes 7 de diciembre será día no laborable con fines turísticos y el martes 8 se conmemorará el Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado nacional inamovible. Más adelante, Navidad caerá viernes 25 de diciembre y dará lugar a otro fin de semana largo.

Cuándo es el próximo feriado de diciembre 2026

El próximo descanso destacado del calendario será el martes 8 de diciembre, fecha en la que se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María. Se trata de un feriado nacional inamovible, por lo que no se traslada.

A esa jornada se suma el lunes 7 de diciembre, establecido como día no laborable con fines turísticos por la Resolución 164/2025. De esta manera, el calendario contempla cuatro días consecutivos: sábado 5, domingo 6, lunes 7 y martes 8 de diciembre.

Sin embargo, hay una diferencia importante: el 7 de diciembre no es un feriado nacional, sino un día no laborable. En el sector privado, la decisión de otorgar el descanso queda a criterio del empleador. Por eso, no todos los trabajadores tendrán necesariamente cuatro días libres.

Qué fin de semana largo habrá por Navidad

El segundo descanso de diciembre llegará para las fiestas de fin de año. Navidad se celebrará el viernes 25 de diciembre, por lo que habrá un fin de semana largo de tres días, que incluirá el viernes, el sábado 26 y el domingo 27.

A diferencia del día no laborable turístico del 7 de diciembre, Navidad es un feriado nacional inamovible. Esto significa que tiene el régimen correspondiente a los feriados nacionales.

Así, diciembre ofrecerá dos oportunidades para organizar escapadas, reuniones familiares o algunos días de descanso antes de que termine 2026.

Cómo se paga un feriado trabajado en Argentina

El artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que los empleados que trabajan durante un feriado nacional deben cobrar la remuneración normal de la jornada más una cantidad igual. En términos prácticos, esto significa que:

Si el empleado trabaja un feriado nacional: cobra el doble por esa jornada.

cobra el doble por esa jornada. Si no trabaja: mantiene el derecho a percibir la remuneración correspondiente al feriado, según las condiciones legales aplicables.

mantiene el derecho a percibir la remuneración correspondiente al feriado, según las condiciones legales aplicables. Si trabaja horas adicionales: puede corresponder también la liquidación de horas extras, dependiendo de la jornada realizada.

El recargo del 100% es obligatorio cuando se prestan servicios durante un feriado nacional. No se trata de un beneficio opcional que pueda decidir el empleador.