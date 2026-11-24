El calendario de feriados 2027 en Argentina comienza a generar expectativas entre quienes buscan organizar vacaciones, escapadas y días de descanso para el próximo año. Si bien las fechas de los feriados nacionales están establecidas por ley, todavía quedan decisiones pendientes del gobierno de Javier Milei que pueden modificar la distribución de algunos descansos y sumar fines de semana largos.

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Es posible anticipar cuándo caerán las principales fechas patrias, las celebraciones religiosas y los feriados trasladables. Sin embargo, el cronograma todavía no debe considerarse definitivo: falta que el Poder Ejecutivo publique las disposiciones correspondientes en el Boletín Oficial, especialmente las vinculadas con los días no laborables con fines turísticos.

Feriados 2027 en Argentina: todas las fechas mes por mes

La Ley 27.399 establece los feriados nacionales inamovibles y trasladables. A partir de esa normativa y del calendario de 2027, estas son las fechas que se pueden anticipar:

Enero: viernes 1 de enero, Año Nuevo.

viernes 1 de enero, Año Nuevo. Febrero: lunes 8 y martes 9 de febrero, Carnaval.

lunes 8 y martes 9 de febrero, Carnaval. Marzo: miércoles 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia; jueves 25, Jueves Santo (día no laborable); viernes 26, Viernes Santo.

miércoles 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia; jueves 25, Jueves Santo (día no laborable); viernes 26, Viernes Santo. Abril: viernes 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

viernes 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Mayo: sábado 1 de mayo, Día del Trabajador; martes 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo.

sábado 1 de mayo, Día del Trabajador; martes 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo. Junio: domingo 20 de junio, Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano; el feriado trasladable del jueves 17 de junio, correspondiente al General Martín Miguel de Güemes, puede trasladarse al lunes 21.

domingo 20 de junio, Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano; el feriado trasladable del jueves 17 de junio, correspondiente al General Martín Miguel de Güemes, puede trasladarse al lunes 21. Julio: viernes 9 de julio, Día de la Independencia.

viernes 9 de julio, Día de la Independencia. Agosto: el feriado del martes 17 de agosto, Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, puede trasladarse al lunes 16.

el feriado del martes 17 de agosto, Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, puede trasladarse al lunes 16. Septiembre: no hay feriados nacionales.

no hay feriados nacionales. Octubre: el feriado del martes 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, puede trasladarse al lunes 11.

el feriado del martes 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, puede trasladarse al lunes 11. Noviembre: sábado 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. Su eventual traslado todavía debe ser definido por la autoridad de aplicación.

sábado 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. Su eventual traslado todavía debe ser definido por la autoridad de aplicación. Diciembre: miércoles 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María; sábado 25 de diciembre, Navidad.

Estas fechas permiten anticipar buena parte del calendario, aunque los traslados y los días turísticos deben verificarse con las disposiciones oficiales correspondientes.

Fines de semana largos 2027: cuáles se pueden anticipar

El calendario de 2027 presenta varias oportunidades para organizar descansos extendidos. Carnaval, Semana Santa y algunas fechas patrias permitirán combinar feriados con sábados y domingos. Entre los períodos más destacados aparecen:

Año Nuevo: del viernes 1 al domingo 3 de enero.

del viernes 1 al domingo 3 de enero. Carnaval: del sábado 6 al martes 9 de febrero.

del sábado 6 al martes 9 de febrero. Semana Santa: del miércoles 24 al domingo 28 de marzo, si se contempla el Jueves Santo como día no laborable.

del miércoles 24 al domingo 28 de marzo, si se contempla el Jueves Santo como día no laborable. Día de Malvinas: del viernes 2 al domingo 4 de abril.

del viernes 2 al domingo 4 de abril. Día de la Bandera y Güemes: del sábado 19 al lunes 21 de junio, si se concreta el traslado del feriado de Güemes.

del sábado 19 al lunes 21 de junio, si se concreta el traslado del feriado de Güemes. Día de la Independencia: del viernes 9 al domingo 11 de julio.

del viernes 9 al domingo 11 de julio. Paso a la Inmortalidad de San Martín: del sábado 14 al lunes 16 de agosto, si se concreta el traslado.

del sábado 14 al lunes 16 de agosto, si se concreta el traslado. Día del Respeto a la Diversidad Cultural: del sábado 9 al lunes 11 de octubre, si se concreta el traslado.

A estos períodos podrían sumarse otros descansos si el Gobierno dispone días no laborables con fines turísticos.

Crédito: Gemini.

Qué falta para que el calendario de feriados 2027 sea oficial

La principal cuestión pendiente es la publicación de las disposiciones del Poder Ejecutivo nacional. La Ley 27.399 establece que el Gobierno puede fijar hasta tres días feriados o no laborables con fines turísticos por año, que deben coincidir con lunes o viernes. Además, determina que esas fechas deben anunciarse con una anticipación de 50 días a la finalización del año calendario.

A su vez, el Decreto 614/2025 incorporó la posibilidad de trasladar los feriados nacionales trasladables que coincidan con sábados o domingos al lunes inmediato posterior o al viernes inmediato anterior, según lo determine la autoridad de aplicación.

Por eso, aunque el calendario permite anticipar buena parte de los descansos de 2027, todavía hay definiciones que dependen del Gobierno. La publicación de las medidas en el Boletín Oficial será la que permita conocer el cronograma definitivo y confirmar los posibles puentes turísticos. Hasta entonces, quienes quieran organizar viajes o vacaciones deberán tener en cuenta que algunas fechas todavía pueden modificarse.