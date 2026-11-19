La temporada de verano 2026 ya trae consigo un nuevo escenario para los trabajadores argentinos en materia de descanso. La reciente reforma laboral introdujo modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) que alteran la forma en que se organizan las licencias anuales.

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Una de las principales novedades es la posibilidad de fraccionar los días de descanso en hasta tres períodos distintos, siempre y cuando cada uno de esos tramos tenga una duración mínima de una semana. Esta medida busca brindar mayor flexibilidad tanto a los empleados como a las empresas a la hora de coordinar las ausencias.

Históricamente, el período para otorgar las vacaciones abarcaba del 1 de octubre al 30 de abril del año siguiente. La nueva normativa mantiene este calendario como una referencia, pero habilita la posibilidad de pactar fechas alternativas por fuera de la temporada tradicional, incluyendo los meses de invierno. Sin embargo, esta flexibilidad requiere un acuerdo mutuo entre empleador y trabajador, no puede ser una imposición unilateral.

Además, la ley incorporó una salvaguarda: si las licencias se distribuyen de forma individual o grupal, el empleador debe garantizar que cada empleado pueda tomarse sus días en verano al menos una vez cada tres años.

Otro de los cambios significativos tiene que ver con la antelación requerida para notificar el inicio del descanso. El plazo mínimo de aviso pasó de 45 a 30 días, por lo que el empleador deberá comunicar por escrito la fecha de inicio de la licencia con al menos un mes de anticipación. En el caso de optar por el fraccionamiento, el acuerdo debe quedar debidamente documentado para registrar qué días se asignaron, cuáles se utilizaron y qué saldo permanece pendiente. De esta manera, se busca evitar conflictos y confusiones respecto a los días que le quedan disponibles al trabajador.

Antigüedad, días corridos y qué pasa si te enfermás

A pesar de las modificaciones en la organización, la cantidad de días de descanso continúa dependiendo exclusivamente de la antigüedad del trabajador al 31 de diciembre del año correspondiente. El esquema vigente otorga 14 días corridos para quienes tienen hasta cinco años de servicio, 21 días para quienes superan los cinco y no exceden los 10, 28 días para quienes acumulan entre 10 y 20 años, y 35 días para aquellos con más de dos décadas de trabajo.

Es importante recordar que estos días se cuentan como jornadas corridas, lo que implica que los fines de semana y feriados que caigan dentro del período también se descuentan del total asignado. Para acceder a la licencia completa, el trabajador debe haber cumplido al menos la mitad de los días hábiles del año.

La nueva regulación también contempla imprevistos de salud durante las vacaciones. Si un trabajador se enferma y comunica la situación oportunamente permitiendo los controles médicos, los días de descanso que no llegó a disfrutar deberán ser reprogramados.

No obstante, estos días pendientes no se suman automáticamente al final de la licencia; deberán acordarse nuevas fechas para que el empleado complete su descanso. La reincorporación al puesto de trabajo se producirá al finalizar el período originalmente previsto, o cuando concluya la suspensión médica correspondiente si la enfermedad se extiende.

Una de las reglas inmutables que la reforma no tocó es la prohibición de canjear las vacaciones por dinero mientras el vínculo laboral siga activo. El objetivo de la licencia es asegurar un descanso efectivo, por lo que no se permite que el trabajador continúe prestando servicios a cambio de una compensación económica por esos días. La situación cambia únicamente si se extingue el contrato de trabajo; en ese escenario, el empleado tiene derecho a cobrar una indemnización equivalente a la remuneración del descanso proporcional al tiempo trabajado en el año.

Así, la normativa busca preservar la salud física y mental del trabajador sin que el aspecto económico sea un incentivo para renunciar a su tiempo de descanso.