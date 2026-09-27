Crisis de Milei: una histórica productora de maní pidió la quiebra y quedó al borde del cierre

En el contexto de crisis económica que generó Javier Milei y el gobierno libertario, una de las empresas más importantes de la industria del maní solicitó la quiebra y hay temor por el cierre de la planta que dejaría a los trabajadores en la calle.

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Se trata de Manisur SA, que tiene su planta en Santa Eufemia, Córdoba y que decidió recurrir a la Justicia para poner fin a una crisis que se profundizó durante 2026 y que dejó a su planta sin producción. La compañía realizó la presentación ante los tribunales de La Carlota, después de no conseguir financiamiento, materia prima ni un socio que permitiera reactivar el establecimiento.

La presentación ingresó el 18 de septiembre y fue precedida por una asamblea de accionistas celebrada diez días antes. Allí se resolvió avanzar con el pedido ante lo que la empresa definió como una situación de “insolvencia definitiva e irremediable”. El expediente todavía se encuentra en trámite: la quiebra no fue declarada y ahora la Justicia deberá analizar la documentación presentada.

El escenario que llevó a Manisur a esta instancia combina un fuerte deterioro de sus cuentas con un problema operativo que terminó siendo determinante. La compañía había planificado procesar durante este año unas 8.000 toneladas de maní que esperaba recibir de El Socorro SRL. Con esa previsión, puso a punto las instalaciones, incorporó personal temporario, asumió compromisos de exportación y consiguió prefinanciaciones por US$350.000.

Pero el volumen comprometido finalmente no llegó a la planta. Según la versión expuesta por Manisur en el expediente, El Socorro informó que utilizaría el grano para cumplir obligaciones propias. La empresa quedó entonces sin el insumo necesario para trabajar y sin capacidad financiera para salir al mercado y reemplazarlo con compras a otros productores.

Manisur también señaló que la situación de uno de sus accionistas, Nuttin, que posee el 27,71% del capital, complicó aún más el acceso a materia prima. Estas son afirmaciones efectuadas por la compañía en su presentación judicial y deberán analizarse dentro de ese proceso. La producción propia tampoco alcanzó para revertir el escenario. La campaña 2025/2026 tuvo rendimientos que estuvieron por debajo del nivel necesario para que la operación resultara económicamente viable. Así, una temporada que normalmente se extiende durante ocho o nueve meses terminó reducida a apenas uno.

El parate tuvo consecuencias directas sobre el personal. Manisur dio por terminada anticipadamente la temporada de 65 trabajadores con prestación discontinua, que quedaron con reserva de puesto, mientras que el resto de la plantilla sufrió una reducción de jornada. La situación impacta especialmente en Santa Eufemia, localidad de unos 2.700 habitantes donde la planta representa una fuente relevante de empleo.

Un balance con patrimonio negativo

La crisis productiva se refleja en los últimos estados contables de la compañía. El ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2026 arrojó pérdidas por $6.811 millones. El pasivo llegó a $20.337 millones, por encima de activos valuados en $15.472 millones, mientras que el patrimonio neto quedó en terreno negativo por $4.865 millones. A esto se sumó una fuerte caída de la facturación: las ventas pasaron de $16.152 millones a $11.413 millones en un año, cerca de un 30% menos.

La empresa también registró una baja de US$278 por tonelada en el precio promedio de comercialización y atribuyó parte de la presión sobre sus resultados a los costos laborales, impositivos y financieros. La deuda bancaria alcanza los $12.190 millones. Manisur venía atravesando un concurso preventivo desde 2019 y había cumplido con las cuotas del acuerdo, incluida la correspondiente a 2025. Sin embargo, el próximo vencimiento, previsto para el 10 de octubre de 2026, aparece como imposible de afrontar para la compañía.

El pedido de quiebra llegó después de una serie de alternativas que no consiguieron destrabar la situación. La empresa aseguró haber buscado inversores, acuerdos con otros actores del sector, asociaciones productivas, operaciones a fasón y distintas fuentes de financiamiento. También intentó encontrar nuevas vías para abastecerse de maní, pero ninguna de esas opciones permitió recuperar la actividad.

El deterioro llegó incluso al funcionamiento básico de las instalaciones. La empresa informó que mantiene facturas de electricidad pendientes y advirtió que un corte podría comprometer las cámaras de seguridad de la planta. Por ese motivo solicitó medidas para preservar los bienes y pidió que la Justicia de Paz de Santa Eufemia verificara las condiciones del establecimiento.