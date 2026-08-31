Crisis en una histórica fábrica de tractores: atrasos salariales y reducción de actividad

En el contexto de crisis económica que vive el país desde la asunción del gobierno de Javier Milei, los trabajadores de una importante fábrica de tractores reclaman contra deudas salariales que mantiene la firma y advierten por el intento de reducción de actividad en una de sus plantas.

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Se trata de Pauny, que atraviesa conflictos en sus plantas de Las Varillas, Córdoba y La Banda, Santiago del Estero pese a ser una de las principales fabricantes de estos vehículos en el país.

La empresa negocia en Córdoba un esquema de emergencia para reducir la actividad de su planta cordobesa, la cual es la principal de la firma y que cuenta con alrededor de 500 trabajadores. Allí, la empresa presentó una propuesta para reducir la jornada laboral a apenas tres días por semana. El esquema planteado ante la sede local del Ministerio de Trabajo de Córdoba contempla que los trabajadores cobren el 50% de los salarios correspondientes a los días que no trabajen.

La iniciativa encendió las alarmas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que rechazó de manera categórica la propuesta al considerar que los trabajadores ya vienen atravesando meses de suspensiones y recortes en sus ingresos. Durante el último cuatrimestre de 2025, la empresa ya había aplicado un plan de contingencia que incluyó una reducción de horas y el pago del 70% de los haberes. Tras el receso de enero y la reanudación de la producción en febrero, las expectativas de una recuperación gradual no se cumplieron y la desaceleración de la demanda continuó afectando a la actividad de la fábrica.

Según plantearon desde la representación gremial, los trabajadores ya absorbieron parte del impacto de la crisis mediante suspensiones y reducciones salariales, por lo que consideran que no existe margen para afrontar una nueva caída de los ingresos familiares.

La propia empresa expuso ante el gremio la situación financiera y la necesidad de adoptar medidas para reducir costos y sostener la actividad. Desde la UOM reconocieron que la dirección explicó el escenario crítico de la compañía y presentó la propuesta como una alternativa para evitar despidos masivos.

Atrasos salariales y preocupación en Santiago del Estero

Mientras la discusión se desarrolla en Córdoba, la situación también genera incertidumbre entre los trabajadores de la planta de Pauny ubicada en La Banda. La fábrica santiagueña forma parte de la cadena productiva de la compañía y allí se elaboran piezas destinadas a los tractores que luego son ensamblados en Las Varillas.

Trabajadores de esa planta hicieron llegar su preocupación por la demora en el pago de salarios y por la falta de información sobre el estado de la empresa. Según señalaron, se acumulaba un nuevo período de atraso en el pago de la quincena.

De acuerdo con la información difundida durante las negociaciones, la empresa había terminado de cancelar el porcentaje pendiente correspondiente a la segunda quincena de julio, pero todavía mantenía adeudada la primera quincena de agosto. También se había informado sobre atrasos parciales en el pago de los trabajadores mensualizados.

Los empleados de La Banda reclaman, además, mayor información sobre la situación general de la compañía. Según expresaron, muchas de las novedades vinculadas al futuro de Pauny terminan conociéndose a través de redes sociales o de medios de Córdoba, donde se concentra la principal planta y se desarrollan las negociaciones con el gremio.