Cierre una icónica cafetería por la crisis: "las ventas cayeron un 70%"

En el contexto de la crisis económica que vive Argentina por las políticas del gobierno de Javier Milei, una reconocida cafetería anunció el cierre de su local a través de sus redes sociales.

Casa Chic atraviesa sus últimos días de actividad en La Plata y sus dueños apuntaron contra el presente actual que vive el sector comercial producto de la caída del consumo por la pérdida del poder adquisitivo.

“Hay despedidas que cuestan un poquito más”, expresaron al comienzo del mensaje, en el que repasaron el camino recorrido y el esfuerzo detrás del emprendimiento. “Después de tanto trabajo, esfuerzo, ilusiones y amor puesto en Casa Chic, llegó el momento de cerrar esta etapa”, señalaron.

El local permanecerá abierto hasta el 30 de agosto inclusive, por lo que sus responsables invitaron a los clientes a acercarse durante los últimos días para compartir la despedida con precios promocionales. “Nos queda, sobre todo, el agradecimiento por cada persona que pasó por nuestras mesas, por cada café compartido, cada charla y por toda la gente hermosa que tuvimos la suerte de conocer”, añadieron.

Los dueños de la cafetería apuntaron contra el contexto económico

Sin embargo, detrás del mensaje de despedida también apareció una crítica a la situación económica y al contexto que atraviesan quienes intentan sostener pequeños emprendimientos. En ese sentido, los responsables de Casa Chic expresaron su frustración por haber apostado al país y cuestionaron el rol de los distintos gobiernos.

“Es triste apostar al país, intentar que la rueda gire y que los gobiernos no contribuyan. Mucho trabajo, esfuerzo, ilusiones, dinero y amor puesto en Casa Chic”, lamentaron.

“Lamentablemente, hoy, médicos y enfermeros de un hospital público no tienen tiempo para tomarse un café, de lo mucho que trabajan, ni dinero para pagarlo”, expresaron. El local se encuentra a pocos metros del Hospital San Juan de Dios. “Esta es nuestra última semana y queremos despedirnos junto a ustedes. Que el café y la fe nunca se enfríen, los queremos”, agregaron, desde el establecimiento.

Además, la dueña en una nota al medio local La Cielo 103.5, apuntó a cómo se profundizó la pérdida del poder adquisitivo en el último año: "La realidad es que del año pasado a este año la situación económica pegó muy fuerte y la baja es de un 70% en el consumo. Es insostenible". "Hoy como profesional, como emprendedora y con todo el bagaje que tengo no puedo sostener una cafetería frente a un hospital público. La verdad, no sé qué puede funcionar si no soy capaz de vender un café", cerró.