Paro en la avícola más importante del país.

Los trabajadores de la empresa avícola más importante del país viven una dura situación en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei y, tras una importante deuda salarial, decidieron hacer un paro.

Son casi mil trabajadores de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay los que llevan adelante esta medida de fuerza ante la falta de pago completo de salarios y aguinaldos. La firma ya realizó despidos y cerró plantas.

Está paralizada la faena de pollos en la planta La China, ya que los operarios cobran el aguinaldo y las quincenas en cuotas, pero según señaló Miguel Klenner, secretario general del Sindicato de la Alimentación local, el cronograma casi no se cumple.

"Cuando voy a hablar con los trabajadores los ves en las caras de derrota, de desánimo. El obrero, con la mitad de la plata, no llega a pagar las cuentas. El que alquila, el que tiene tarjetas se ve en una situación muy difícil", sumó

"Les hemos dicho que, si no tienen el dinero, que no trajeran los pollos y cumplieron al pie de la palabra", agregó el dirigente gremial y detalló que la empresa les adeuda a los operarios una quincena correspondiente al mes de diciembre, la mitad del aguinaldo que ya está fuera de plazo respecto de lo que establece la ley.

También subrayó que se atrasaron con la cuota alimentaria y ya está próximo a vencer otra quincena mientras sufren la "indiferencia" de los dueños.

La negociación está "trabada"

En esa línea, el referente del Sindicato de la Carne, Sergio Vereda, sostuvo que "la negociación con la empresa está trabada" y que el panorama es muy complicado, por lo que analizan hacer algún reclamo de manera pública en las calles de Concepción, algo que ya sucedió en el pasado. “El obrero no cobra en tiempo y forma, se atrasa con sus cuentas, paga intereses y no puede sostener su economía familiar”, recalcó.

Mientras desde Granja Tres Arroyos esgrimen que la crisis que atraviesa tiene como principal causa el brote de gripe aviar de 2023 que le cerró el mercado chino, lo cual perjudicó seriamente sus ingresos.

Sin embargo, desde el sector gremial aseguran que "la empresa argumenta que no hay plata, pero el pollo, entra, se faena y sale en los térmicos y los containers" y que si se está perdiendo algo de ingresos es por el dólar bajo.