Laguna Paiva: un camión con pollos congelados volcó y más de 300 personas saquearon la mercadería

La Policía intentó contenerlos, pero la escena se desbordó: en cuestión de minutos, desvalijaron por completo la carga. (Foto: Gentileza).

Un grave siniestro vial en la madrugada de este domingo en la localidad santafesina de Laguna Paiva, en plena tormenta y lluvias en la región, terminó con un caótico saqueo. El conductor de un camión que transportaba una carga de pollos congelados perdió el control del vehículo, que terminó volcando de costado en la banquina. Más de 300 personas se acercaron para quedarse con la mercadería desparramada.

El hecho se registró sobre la Ruta Provincial 4, a metros del cruce con la Ruta 2, en el ingreso oeste a la ciudad santafesina. Eran las 00.30 cuando el vehículo de carga Volkswagen que venía desde Jujuy perdió estabilidad en plena calzada húmeda. Su conductor, un hombre de 48 años, relató a los policías que apenas tuvo tiempo de corregir el volante antes de que el acoplado cediera y lo arrojara de costado sobre la banquina.

Según detalló El Litoral, personal del 103 de la localidad acudió de inmediato para asistir al chofer, quien afortunadamente solo sufrió heridas leves. La carga, que contenía cajas de pollos de la firma Las Camelias, quedó desparramada como una alfombra blanca bajo la llovizna.

Pasadas la 1 de la madrugada, comenzó a llegar gente. Primero algunos curiosos; luego, decenas. En cuestión de minutos, cientos de personas rodeaban el camión siniestrado. La Policía intentó contenerlos, pero la escena se desbordó: en cuestión de minutos, desvalijaron por completo la carga. Los vecinos saquearon los 48 pallets de pollos congelados, valuados en unos 2 millones de pesos, según informó el propio chofer.

Tras el saqueo, la policía inició actuaciones de oficio para determinar responsabilidades y establecer si hubo delitos en la conducta de quienes irrumpieron en la escena. La Fiscalía, que fue anoticiada del episodio durante la madrugada, pedirá informes a todas las fuerzas que intervinieron para reconstruir con precisión el desarrollo del hecho.

Además, se ordenará el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona —incluidas las de tránsito y las de viviendas particulares cercanas— con el objetivo de identificar a quienes participaron del vaciamiento del camión. Los investigadores también analizarán los registros de los teléfonos de los testigos que estuvieron presentes, ya que varios filmaron la irrupción de la multitud.

Chubut: un camión volcó, el chofer murió y los vecinos saquearon alimentos

En mayo de este año, un grave accidente ocurrió en la Ruta 40, a unos 50 kilómetros de la ciudad chubutense de Esquel. Un camionero que transportaba embutidos y pollos congelados volcó y murió. Un grupo de personas se acercó a saquear la mercadería desparramada al costado del camino. Mientras los vecinos se llevaban productos en autos y camionetas, el cuerpo sin vida del camionero yacía cerca de su camión.

El hecho ocurrió cuando el conductor de 39 años circulaba por un tramo con curvas pronunciadas, cerca del puente del arroyo Mayoco, en la zona de Epuyén, a unos 50 kilómetros de Esquel. En esa parte de la traza, el hombre perdió el control, chocó contra el guardarraíl, cayó por un barranco y falleció casi al instante.

Minutos después, automovilistas que pasaban por la zona se detuvieron para saquear los alimentos que había en el camión. "Lo más grave es que no respetaron la tragedia del momento. Había una persona fallecida y eso no les importó", criticó el comisario general de la Policía de la provincia, Andrés García, en diálogo con el medio local Radio Chubut.

Además, el comisario cuestionó que quienes robaban la mercadería "no era gente necesitada", sino que se trataba de "personas que llegaron en vehículos de alta gama".