5 meses de atraso en los sueldos de un importante frigorífico.

Los trabajadores de un importante frigorífico viven una angustiante situación, ya que la empresa les debe el sueldo de cinco meses en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei.

Son 55 los empleados del frigorífico Viñuela que atraviesan este momento y un grupo de ellos comenzó con distintas medidas de fuerza que no fueron acompañadas por el gremio.

"Es un conflicto de larga data, es una empresa que está concursada en un proceso bastante avanzado y con una situación muy complicada para los trabajadores", explicó Pablo Barayazarra secretario general del sindicato de la Carne, al medio LU2.

En ese sentido, el dirigente gremial agregó: "Estamos trabajando hace un tiempo con el Ministerio de Trabajo esperando una audiencia con el síndico, porque no tenemos ningún tipo de respuesta sobre las demandas que tenemos".

Puntualizó que "son 55 trabajadores que no están cobrando y algunos con deudas atrasadas de cuatro a cinco meses" y comentó que en este momento hay un conflicto con 10 u 11 trabajadores "que están realizando reclamos con una metodología que el gremio no comparte, porque hubo cuestiones violentas y de hecho, han impedido sacar mercadería, lo cual si la empresa denuncia, eso está penado por la ley".

"El sábado pasado se tuvo que ir un camión vacío porque no dejaron sacar la menudencia y hubo clientes que quisieron sacar medias reses y los amenazaron con cuchillos", relató respecto de la medida de fuerza de un grupo de trabajadores que reclaman por sus salarios.

"La gran mayoría está tratando de solucionarlo por las vías legales y este grupo reducido está compuesto por trabajadores que estuvieron en negro, otros que se retiraron y cuatro o cinco que son de planta", añadió el secretario del gremio de la carne quien subrayó que "el malestar es lógico y entendible, pero hay que hacerlo por la vía legal, no con esa metodología".

"Nosotros desde el sindicato no podemos entorpecer la entrada y salida de la mercadería porque eso justamente perjudica que solucionemos el tema del cobro atrasado y las vías con el ministerio", aseguró.

El conflicto con el frigorífico Viñuela lleva un largo tiempo, pero empeoró en el último año

Barayazarra detalló que "este conflicto viene desde hace más de cinco años" pero sostuvo que en el presente "parece que se llegó a una instancia en la que no hay ninguna solución porque la empresa no tiene poder adquisitivo y los que vienen a hacerse cargo invierten una suma de dinero, pero nunca alcanza".

"La única salida es que alguien quiera invertir y hacerse cargo del estado concursal de la empresa, pero es muy complicado que esto ocurra, porque el consumo de carnes se está cayendo a pedazos en el contexto actual, sumado a las deudas de la empresa, es realmente poco factible", finalizó apuntando contra el contexto actual de crisis económica y fuerte caída del consumo.