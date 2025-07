40 familias se quedan sin trabajo por el cierre de una fábrica nacional.

Hay un clima tenso a nivel nacional por el complejo escenario del ajuste, que a esta altura, repercute en todos los ámbitos. En ese sentido, la provincia de San Luis no quedó exenta y se encuentra sufriendo por el cierre de una reconocida fábrica local que dejará un saldo de 40 familias en la calle.

Se trata de Avery Dennison, que desde hace años se dedica a la realización de etiquetas para envases. Según dijo Mario Famá, secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Papel y del Cartón de la provincia, a El Diario de la República: "Las razones que aducen son cuestiones económicas. Llevan la planta, dos máquinas y una línea, a Buenos Aires. Cierran la planta acá, echan a todos. Estamos así. Vinieron de Brasil y de otro país a informarlo. Hay 32 trabajadores jornalizados, sumado a los jefes".

Avery Dennison cerró sus puertas en medio de la crisis de Javier Milei.

En esa misma línea, manifestó que la gente se queda "sin respuestas de nada". Al parecer, según información del mismo medio, la firma aseguró que va a abonar las indemnizaciones correspondientes y que a las mismas aplicará un plus del 8%, equivalente a un sueldo más, por gratificación. "Esto que pasa hay que agradecerlo al cambio. Yo le dije a la gente, en estos momentos me enorgullece ser peronista y no voy a cambiar mi ideología, menos por un descerebrado. Les aclaré antes de las votaciones que iba a pasar esto, pero muchos decían que necesitábamos un cambio. Ahí están las consecuencias. Tenemos un país bananero, que no produce nada, donde cada uno se las rebusca como puede. Es la cultura del egoísmo, donde se salva uno y el que no que se las arregle. Es muy triste lo que pasa", concluyó Famá.

La importancia de la fábrica Avery Dennison para la industria nacional

La planta de Avery Dennison funcionó en San Luis por más de 25 años, alcanzando incluso certificaciones de sostenibilidad como la FSC® en 2014, que garantizaba una gestión responsable de los bosques en sus insumos El derrumbe es más que local: el cierre de esta fábrica revive el debate sobre los efectos de las políticas de apertura comercial y la vulnerabilidad de la industria provincial frente a importaciones más económicas. Desde el sindicato advirtieron que la salida de la empresa constituye una “señal de alerta” para otras industrias regionales.

El caso se suma a movimientos similares de otras empresas del sector, como Kimberly‑Clark, que recientemente cerró líneas de producción en Pilar e hizo inversiones en reestructura, sin generar nuevo empleo local y dejando a más de 200 familias sin trabajo.