Triple femicidio en Varela: Alonso adelantó una fecha estimativa para la extradición de "Pequeño J"

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, adelantó que el proceso de extradición desde Perú hacia Argentina de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, principal acusado del triple femicidio de Lara, Morena y Brenda en Florencio Varela, podría tardar aproximadamente dos semanas más.

En comunicación con Radio Mitre, el funcionario explicó que "habitualmente una extradición como esta puede tardar entre 10 días y 15 días" por la negación del acusado ante la extradición. "Si él hubiese aceptado ayer la extradición, hubiera sido más rápido. Ahora, hay una segunda etapa, que va a transcurrir en estos días, así que yo espero que en diez o quince días, lo podamos tener aquí”, estimó.

En este marco, el funcionario recordó el antecedente de Raúl Martín Maylli Rivera (44), alias "Dumbo", narco peruano extraditado a la Argentina y condenado a 32 años de prisión. “Procesos como este suelen demorar ese tiempo. Perú tiene una tradición de colaborar con la justicia argentina en estos temas, así que yo creo que podrá tardar un menos más, un poco menos, pero se va a dar ese proceso”, señaló.

"Pequeño J", en prisión preventiva

El viernes, la Justicia peruana le dictó a “Pequeño J” prisión preventiva por un máximo de nueve meses, con fines de extradición pasiva a la Argentina. La medida fue dispuesta por el juez Christian Rafael Chumpitaz Pariona, quien notificó al acusado de su imputación y le ofreció acogerse al trámite abreviado, algo que el joven descartó tras consultar con su abogado.

Tras responder negativamente a la posibilidad de una inmediata vuelta a Argentina, el defensor de Pequeño J se explayó sobre la postura elegida, dijo que su cliente "es inocente" y explicó que volvió a Perú porque se sintió "indefenso" en Buenos Aires.

En ese sentido, Alonso destacó que el principal acusado del triple femicidio no es “un perejil más”, sino integrante de una estructura de narcotráfico con ramificaciones en el sur porteño y el conurbano bonaerense. “Son bandas que se especializan en brindar servicio de logística para traer drogas desde los países productores hasta Buenos Aires, o sea, atravesando toda la Argentina Y esos servicios, el narcotráfico los paga con drogas. Entonces ellos tienen que armar puntos de venta para poder vender esa droga y hacerse del dinero en efectivo”, explicó.

Según el ministro, el acusado proviene de una familia con antecedentes en la actividad y pertenece a un pueblo con fuerte presencia de redes criminales. “Creo que fue importantísimo los primeros días de trabajo que nos permitieron dar inmediatamente con detenidos y que esos detenidos, en el trabajo de inteligencia criminal de la Policía, brindaron mucha información que nos permitió avanzar en la causa. Hablé por primera vez el día miércoles, cuando nosotros ya teníamos mucha información y toda esa información y todo lo que yo dije fue acordado con el juez y con el fiscal”, reveló.

“Este era un caso que sabíamos que iba a conmocionar a la sociedad por cómo encontramos los cuerpos y la forma en que comunicamos también tuvo por objetivo que las diferentes estructuras narcos los dejen solos y les quiten apoyo, que fue lo que terminó pasando”, agregó.

Por último, Alonso hizo un llamado a la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, para trabajar el tema del narcotráfico en conjunto. “A partir de este crimen tiene que haber un antes y un después. Necesitamos dejar afuera la grieta, dejar de politizar lo absurdo, y que esta sea una política de Estado, donde nos encuentren todos juntos trabajando”, concluyó.

El pedido de libertad para Pequeño J

El abogado defensor del presunto líder narco pidió que se le conceda la "libertad con restricciones", respaldando su solicitud en la existencia de una vivienda fija donde podría alojarse junto a sus padres y hermanas. "El Ministerio Público realmente deja mucho que desear porque no se ajusta a una realidad concreta. Se está planteando que mi patrocinado nada tiene que ver en este triple asesinato", manifestó.

"En cuanto a la parte domiciliaria, tiene una casa conocida, que es de la familia de los padres, donde realmente habita toda la familia. Por tanto, se está demostrando que sí tiene una casa en la libertad, en la ciudad de Trujillo", señaló. Y a su vez, presentó una declaración jurada que evidencia la convivencia con sus padres y sus hermanas. A pesar de todo ello, el juez aseguró que hay riesgo de fuga y ordenó la prisión preventiva hasta que ocurra su extradición a Argentina.