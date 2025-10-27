La investigación del crimen de Florencio Varela sigue arrojando datos y encontrando nuevos sospechosos alrededor de la banda narcocriminal que planificó y cometió los femicidios de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. Ahora, el Juzgado de Garantías Nº4 de La Matanza ordenó la detención de Joseph Freyser Cubas Zavaleta, conocido como "El Señor Jota".

Este hombre, oriundo de Trujillo, Perú, es considerado el cerebro detrás de los secuestros, las torturas y los femicidios de las chicas de La Matanza. Fue una de las detenidas, Celeste González, quien complicó al Señor Jota con su testimonio: lo señaló como "El Papá" y aseguró que tiene alta jerarquía dentro de la banda narco criminal. Además, dijo que reporta directamente a "El Abuelo", el encargado de enviar droga desde Perú.

Los 11 detenidos por el triple femicidio

Con la detención de "El Señor Jota", el caso de los femicidios de Brenda, Lara y Morena ya tiene 11 personas aprehendidas. En los últimos días, 8 de ellos recibieron prisión preventiva, dictada por los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Diego Rulli. En la misma resolución, se pidió el pase del expediente al fuero federal por tratarse de delitos de extrema gravedad.

Tony Janzen Valverde, a quien se conoce como "Pequeño J", era señalado como líder de la banda narcocriminal. Ahora, se estima que él responde a Cubas Zavaleta, quien sería el verdadero jefe directo de la banda que opera en la Ciudad de Buenos Aires.

La otra nueva detenida es Mónica Mujica, la pareja de Víctor Sotacuro, quien fue apresada durante la madrugada del pasado sábado. Aún queda pediente hallar a tres prófugos de la Justicia, presuntamente involucrados en los crímenes.

Quién es "El Señor Jota"

Joseph Freyser Cubas Zavaleta está preso en la División Caballería de la calle Cavia de la PFA por una causa de tráfico de drogas. El 27 de agosto pasado la División Interpol de la PFA lo capturó en Lanús, tras ser buscado en Perú por amenazar a una mujer para que viaje con tres kilos de cocaína a España.

La DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense en los últimos días allanó su celda, después de que Celeste González lo señalara en su declaración indagatoria. Para los jueces que intervienen en las causas del hombre, “existen elementos suficientes e indicios vehementes” sobre su participación en los femicidios de Florencio Varela y “motivos bastantes para sospechar que Joseph Freyser Cubas Zavaleta" estuvo involucrado.