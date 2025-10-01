Triple femicidio: así detuvieron a "Pequeño J" en Perú

El Ministerio del Interio de Perú publicó un video donde se puede ver el momento exacto en que efectivos locales detuvieron a Pequeño J, acusado en la causa que investiga el triple femicidio de Florencio Varela como uno de los ideólogos de los crímenes de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.

Quién es Pequeño J

Es el principal apuntado de ser el líder de la banda que ordenó la ejecución de Lara, Brenda y Morena y, al mismo tiempo, de planificar que esos crímenes sean filmados y transmitidos para un grupo cerrado de alrededor de 45 personas.

Los agentes encargados de la investigación empezaron a trabajar el mismo fin de semana en la búsqueda del joven acusado de ser el líder de la banda y el instigador de los crímenes. Los efectivos que trabajaron en las detenciones de los primeros seis imputados en la causa lograron identificar algunos números telefónicos que pertenecerían a Villaverde Victoriano y de esa forma empezó a moverse la investigación que puso como foco principal buscar atrapar lo antes posible a “Pequeño J”.

El entrecruzamiento de los primeros números telefónicos sumado a algunos testimonios informales que lograron los investigadores llegó la investigación hasta uno de los aguantaderos de la banda donde ahora saben que estuvo el líder buscado. Allí secuestraron un pantalón con una mancha que sería de sangre, un arma y una caja de municiones y documentación que acreditaría no sólo su identidad sino que avala los contactos de Tony Janzen con una banda en Perú a la que le enviaba cuantiosas sumas de dólares.

Si bien los detenidos en la causa se negaron a declarar formalmente, algunos de ellos hablaron por fuera de los Tribunales y mencionaron por primera vez el nombre del joven peruano. Posteriormente, el fiscal Arribas logró dar con un testigo clave que aportó información precisa sobre su entorno y movimientos recientes.