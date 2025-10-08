Rompió el silencio la tía de Pequeño J, detenido por el triple femicidio: "Es atroz lo que hizo"

En el marco del triple femicidio cometido en la localidad bonaerense de Florencio Varela, Tony Janzen Victoriano Valverde, alias "Pequeño J", es el principal señalado, en principio, como el autor intelectual de los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

A raíz de la información de público conocimiento que ha aparecido en los últimos días, Jose Jenny Valverde, tía de "Pequeño J", decidió romper el silencio y hablar por primera vez mediante un video en sus redes sociales. En la grabación, la mujer marcó distancia de su sobrino, quien permanece todavía con prisión preventiva en Perú y espera por su extradición.

“Estoy totalmente dispuesta a colaborar con la investigación. No porque sea mi familia lo tengo que defender”, aclaró Valverde. En esa línea, describió que "el acto que ha cometido mi sobrino es atroz. Cuando me comunicó mi cuñada del caso, quedé en shock", aseguró la mujer.

A su vez, Valverde afirmó no tener más contacto con su familia y, cuando habló sobre sus motivos, dijo: "Todas esas cosas atroces son uno de los pilares fundamentales por los cuales me desvinculé de mi familia a los 16 años. Obviamente que me afecta porque no deja de ser mi familia, pero la justicia es igual para todos y, lastimosamente, la familia no se elige".

"Esos actos no tienen perdón de Dios. Si cometieron los actos de los que se los acusa, si lo pueden comprobar y cerciorarse que fueron ellos, que paguen", remarcó la mujer de forma tajante.

Por último, la mujer intentó desligar a su madre de los errores que cometieron sus hijos, "no tiene la culpa" señaló Valverde y, a su vez, aseguró que "está delicada".

La investigación a Pequeño J y su defensa

En paralelo con estas declaraciones, la investigación que busca dilucidar los hechos cometidos por Tony Janzen Valverde Victoriano continúa y, en ese marco, la defensa del presunto líder narco intentó despegarlo de las acusaciones en su contra.

El viernes pasado se llevaron a cabo las audiencias en las que se dictó la prisión con fines de extradición pasiva por nueve meses de Valverde Victoriano. El abogado defensor, Marcos Sandoval, aseguró que “Pequeño J” es inocente y vive de vender medias y cosechar arándanos.

Mientras se resuelve su traslado a la Argentina, el presunto autor intelectual del triple femicidio que tuvo lugar en Florencio Varela, quedará alojado en el establecimiento penal Nueva Cantera Imperial, de la localidad de Cañete, perteneciente al Departamento de Lima.