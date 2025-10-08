Triple femicidio: la mamá de Morena apuntó a que se trata de un "ajuste de cuentas"

La causa por el triple crimen en Florencio Varela continúa su curso y ahora Sabrina Mara del Castillo, la mamá de Morena Verdi, una de las chicas de La Matanza que fue brutalmente asesinada por una presunta banda narcocriminal, declaró ante el fiscal a cargo, Adrián Arribas.

Antes de prestar declaración, la mujer pidió una consigna policial "de índole federal” que pueda custodiar su casa y las de sus padres, porque tanto ella como otros miembros de la familia recibieron reiteradas amenazas. Recordemos que Sabrina, además de ser la mamá de Morena, es la tía de Brenda del Castillo.

Junto a Lara Gutiérrez, de 15, las dos primas de 20 años fueron secuestradas el pasado 19 de septiembre en la rotonda de La Tablada, en el municipio de La Matanza. Cinco días después, sus cuerpos aparecieron enterrados en un domicilio de Florencio Varela, a la cual ingresaron voluntariamente luego de ser invitadas a una supuesta fiesta.

Qué dijo la mamá de Morena

“Si esto no para también van a ir por Hanna”, dijo desesperada la mamá de Morena en referencia a su otra hija, a raíz de los comentarios que dice que circulan en el barrio. En esa línea, Sabrina identificó como “Gordo Dylan” a uno de los que caminan junto a Lara en la grabación de una cámara de seguridad que trascendió y donde también se ve a "Pequeño J" en el barrio porteño de Flores.

Cabe destacar que este último es todavía considerado por los investigadores como el autor de los crímenes.

El encuentro que se ve en las cámaras fue el 6 de septiembre pasado en la avenida Rivadavia al 7100, dos semanas antes de los femicidios. “Me dijeron que a una de las personas lo conocen como Gordo Dylan. Por comentarios en el barrio, se sabe que vive en Claypole”, dijo Sabrina al respecto ante el fiscal.

También habló de disputas narco en los monoblocks de Ciudad Evita, lugar en el que residen ambas familias. Mencionó a una presunta banda conocida como “Los bolivianos del 19″, que fueron desplazados por otra estructura "integrada por peruanos".

Un ajuste de cuentas

Sabrina sostuvo ante el fiscal que el triple crimen fue un “narco femicidio”, porque Lara tenía los dedos de las manos cortados y, de acuerdo a averiguaciones que hizo, "lo hicieron porque tocó algo que no tenía que tocar”. Según su relato, “en una oportunidad Lara se encontró con una persona y que en ese encuentro vio que esta persona ‘movía droga’”.

La mamá de Morena sostuvo que Lara “se lo habría contado a un novio o un ex novio”, quien habría ideado “mandarla de nuevo con ese mismo cliente para que lo duerma, así poder ingresar al lugar y robar la droga”.