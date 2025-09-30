En las últimas horas, el nombre de Matías Agustín Ozorio se volvió clave en la causa que investiga el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes amigas que desaparecieron en la rotonda de La Tablada, partido de La Matanza y fueron halladas sin vida en Florencio Varela.

El sospechoso, cuyo nombre apenas figuraba en los expedientes de forma imprecisa, se convirtió en uno de los principales prófugos por el triple femicidio que conmovió al país, por haber sido señalado como la mano derecha de "Pequeño J", quien es el presunto autor intelectual del brutal crimen, el cual incluyó la tortura transmitida en vivo de las víctimas.

¿Quién es Matías Agustín Ozorio?

Matías Agustín Ozorio tiene 28 años y nacionalidad argentina, reside en Villa Zavaleta y cuenta con antecedentes de violencia. Recientemente, sus familiares brindaron información clave sobre el perfil del prófugo: habría perdido todo su dinero -incluidos sus ahorros- en la estafa de criptomonedas $LIBRA.

Este dato no es menor, ya que $LIBRA fue la criptomoneda promocionada hace un tiempo por el presidente Javier Milei en su cuenta de X (ex Twitter). Esta estafa se caracterizó por atraer a pequeños ahorristas y especuladores inexpertos, entre los cuales se encontraba Ozorio, quien invirtió todo su dinero con la expectativa de multiplicar sus fondos y terminó perdiendo todo.

Según declararon familiares del joven, Ozorio tenía un trabajo bien pago en el Hospital Italiano. Sin embargo, “se le metió en la cabeza la idea de ser millonario con las criptomonedas y perdió todos sus ahorros” tras la estafa ya judicializada.

A su vez, sus familiares aseguraron que el joven es "muy libertario" y un gran defensor de Milei, algo que lo motivó a conseguir una indemnización por despido para volverse "trader". Para los familiares dicha pérdida total de sus ahorros y su posterior endeudamiento, fue lo que empujó al joven de 28 años a unirse al círculo delictivo que atraviesa a Villa Zavaleta.

Si bien para sus familiares, Ozorio es simplemente un "perejil" en el entramado del brutal triple crimen; lo cierto es que los investigadores sospechan que el vínculo entre el joven libertario y "Pequeño J" era de subordinación total.

Por su parte, las fuentes judiciales del caso aseguran que Ozorio habría estado en la parte trasera del vehículo conducido por Sotacuro durante la noche del crimen, por lo que podría ser uno de los partícipes directos del brutal ataque que tuvo como desenlace el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara.

Los movimientos virtuales de Ozorio, claves

En las últimas horas, el juez Fernando Pinos ordenó su captura y solicitó a Interpol la emisión de una alerta roja internacional. Por el momento, a Ozorio se lo acusa del delito de "homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género", mismos cargos que se le atribuyen a "Pequeño J".

Recientemente, y como parte de la investigación para capturar al prófugo, se confirmó la activación de una billetera virtual vinculada a Ozorio, el rastro apunta a la zona oeste del conurbano. Sin embargo, Ozorio no se encontraba en el lugar al momento de llegar los oficiales.

Fuentes del caso creen que podría haber sido activada por un tercero, tal vez, para despistar a los investigadores. Por su parte, el allanamiento realizado en la casa de la infancia de Ozorio determinó la ubicación de su madre y su hermano, pero no hubo rastros del sospechoso.