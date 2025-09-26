Piden la captura internacional de la mano derecha de "Pequeño J"

Interpol emitió una notificación roja para la captura internacional del socio del líder narco "Pequeño J", señalado como el presunto autor intelectual del triple femicidio de Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), ocurrido en Florencio Varela. Según la orden de detención a la que pudo acceder El Destape, el pedido es sobre Matías Agustín Ozorio y es por la acusación de "homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o mas personas, con ensañamiento, alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí".

El departamento Interpol de la Policía Federal Argentina emitió una solicitud a las fuerzas de policía de varios paises para que localicen y detengan provinsoriamente a un sospechoso, a la espera de su extradición o entrega, o de una acción judicial similar. Matías Agustín Ozorio es un joven de 28 años y está investigado como parte de la organización narco apuntada por el secuestro y muerte de las tres chicas.

En los hechos que relató, expuso que se le atribuye a Ozorio "actuar de consuno y con división de roles", es decir en conjunto con otras personas y cada una de ellas con tareas específicas, y "con claras intenciones de causarles la muerte" a las tres jóvenes. Para ello, sigue el relato de la notificación, "aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes utilizando armas blanca sobre la superficie corporal de la humanidad de M.V., B.L.D.C. y L.M.G., ocasionándoles lesiones de tal magnitud que provocaron su deceso; ello, obrando a traición y sobre seguro, aumentando intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios que van más allá de lo necesario para cometer el acto".

La condición de género también se incorporó cuando se apuntó que "los masculinos aprovecharon su condición biológica dominante de género al ejercer violencia de género sobre las víctimas mujeres". Los otros apuntados son Maximiliano Andrés Parra, Daniela Iara Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Celeste Magali González Guerrero, Julio Valverde más conocido como "Pequeño J". La hipótesis que manejan los investigadores, por el momento, es que "Pequeño J" contrató sicarios para llevar adelante el crimen de forma premeditada, como un ajuste de cuentas por el supuesto robo de dinero y cocaína. El líder narco también habría sido quien planeó la transmisión en vivo de la tortura y posterior muerte de las tres jóvenes, con el objetivo de enviar un mensaje.

Quiénes son los detenidos

Los cuatro detenidos por la Justicia en el marco de una causa que conmociona al país se negaron a declarar por consejo del defensor oficial que auspicia de su abogado. Asimismo, las autoridades judiciales resolvieron trasladarlos a la DDI de San Justo.

Miguel Ángel Villanueva Silva (27)

De nacionalidad peruana, Villanueva Silva es señalado como uno de los presuntos propietarios de la casa donde fueron hallados los restos de las jóvenes. Fue detenido junto a Iara Ibarra en un hotel de la zona, donde se ocultaban tras el crimen.

Su perfil es de especial interés para la fiscalía, ya que se sospecha que podría tener vínculos con organizaciones narcocriminales que operan en la Villa 1-11-14 del barrio porteño de Flores. Aunque no figura en bases de datos por causas de narcotráfico, se solicitó colaboración a la PROCUNAR para profundizar esa línea.

Iara Daniela Ibarra (19)

También presunta dueña de la vivienda, Ibarra fue capturada junto a Villanueva Silva. Su rol en el crimen aún no está claro, pero se presume que tuvo participación activa en el ocultamiento de los cuerpos. La fiscalía deberá determinar si su vínculo con el principal sospechoso excede lo operativo y alcanza responsabilidades penales directas.

Maximiliano Andrés Parra (18)

Parra fue detenido dentro de la casa donde se presume que ocurrió el crimen. De nacionalidad argentina, su presencia en el lugar lo ubica en el centro de la escena. Las pericias buscan establecer si participó en el traslado, el encubrimiento o directamente en el asesinato de las víctimas.

Magalí Celeste González Guerrero (28)

También argentina, González Guerrero fue encontrada en la misma vivienda que Parra. Su edad y antecedentes están siendo evaluados por la fiscalía para determinar si tenía algún tipo de liderazgo o si actuó bajo órdenes. Su rol podría ser clave para reconstruir la dinámica del hecho.

Los cuatro serán trasladados desde la DDI de La Matanza hasta la UFI N°2 de Laferrere, donde el fiscal Gastón Dupláa los imputará por homicidio agravado. La indagatoria buscará esclarecer los roles individuales, las agravantes y posibles figuras penales adicionales. Por su parte, durante los allanamientos en Barracas, otros ocho hombres fueron demorados; aunque el principal sospechoso no fue localizado.