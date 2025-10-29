Las anotaciones clave que encontraron dentro de la celda de Señor Jota, ideólogo del triple femicidio

La investigación del crimen en Florencio Varela arrojó un nuevo sospechoso, quien desde hace unas semanas es señalado como el verdadero autor intelectual del triple femicidio de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. También despertó curiosidad de la Justicia un particular cuaderno verde con anotaciones, que puede tener información clave.

Se trata de Joseph Freyser Zabaleta Cubas, conocido como "Señor Jota". Fue mencionado por una de las detenidas, Celeste González, durante una de sus declaraciones. Aseguró que es "El Papá" y que reporta a "El Abuelo", el miembro de “Los Pulpos de Trujillo” que presuntamente se encarga de enviar droga al país desde Perú.

Fue González quien advirtió sobre el alto rango de jerarquía que Señor Jota tendría en la banda narco criminal. Después de que allanaran su celda, se dieron a conocer escritos que, según la Justicia, dejan en evidencia la participación de Zabaleta Cubas en los asesinatos de las chicas.

Las anotaciones de Señor Jota que secuestró la Policía

Antes de ser considerado sospechoso en el marco de la investigación del triple femicidio de Florencio Varela, Joseph Freyser ya estaba preso en la División Caballería de la calle Cavia de la PFA por una causa de tráfico de drogas.

Después de que el fiscal Arribas le sumara una imputación, las autoridades policiales allanaron la celda donde se alojaba y encontraron diferentes papeles escritos, que ahora forman parte de las pruebas del caso.

Según Noticias Argentinas, la policía secuestró anotaciones de números de teléfono, listas de compras, pedidos para el supermercado, indicaciones y una carta de amor. “Para lo que necesite, escriba y arreglamos”, "Empanadas, pizza, shampoo, budines, gaseosas y cigarrillos", dicen algunos de los papeles.

La carta de amor está firmada por “tu colombiana” y dice: “Me encanta todo con vos, mi Jota. Qué rico, Dios, quiero hacerte el amor mil veces, papi mío. Ricura de hombre”. Fue recibida por Señor Jota el 22 de septiembre, tres días después del triple femicidio de las chicas de La Matanza.

La palabra de Señor Jota ante la Justicia

En la Fiscalía de San Justo, Joseph Freyzer Cubas Zavaleta presentó declaración indagatoria ante el fiscal a cargo de la investigación del secuestro, tortura y triple crimen de las jóvenes en Florencio Varela, Adrián Arribas.

Durante más de dos horas, Señor Jota dio detalles de su vida y de sus relaciones en Argentina, aunque negó ser el cerebro detrás de los crímenes y dijo que no conoce a ninguno de los otros imputados. Tras negarlo varias veces, admitió que forma parte de la banda “Los Pulpos de Trujillo”.

Además de declarar que no conoce a los otros imputados del caso, Señor Jota afirmó que no conoce ni la villa 1 11 14 ni la Zavaleta, donde según la investigación se hizo fuerte la banda criminal y donde, según testigos, se montó toda la estructura de la red.

“A mi me dicen 'Jota' por la primera letra de mi nombre, pero nunca me han llamado por mi nombre”, expresó en la indagatoria el acusado y explicó que el cuaderno que encontraron en su celda se lo regaló una persona, poco antes de su detención.

Señor Jota está imputado por privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de género y criminis causa.