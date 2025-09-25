Habló la abuela de Lara sobre el tiroteo que sufrieron en su casa tras el triple femicidio: No mataron solo a la madre de tu hijo”

Un violento ataque a tiros sacudió este miércoles por la tarde la vivienda de la abuela de Lara Gutiérrez, en Ciudad Evita, donde se encontraban familiares de la adolescente asesinada junto a Brenda del Castillo y Morena Verri en Florencio Varela. Según testigos, un hombre llegó al lugar buscando a Agostina, hermana mayor de Lara, y disparó múltiples veces contra el frente del domicilio. No se registraron heridos.

El episodio ocurrió alrededor de las 17.30 en un complejo de monoblocks cercano a la rotonda de La Tablada, donde residen las familias. Una vecina relató que el agresor llegó acompañado por otro sujeto y comenzó a disparar sin mediar palabra: “Tiraron muchos tiros, y podría haber matado a alguien. Fue a asustarlas, a Agostina y Estela (la madre de Lara). Me encerré en el baño para protegerme”, contó la mujer.

Las autoridades investigan si el ataque está vinculado a un posible ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico, en el marco del triple femicidio que conmocionó a la comunidad.

“No mataron solo a la madre de tu hijo, mataron a tres chicas”

En declaraciones a C5N, la abuela de Lara expresó su indignación y lanzó una fuerte declaración tras el tiroteo hablándole al posible atacante. "No sé cómo se llama el que vino a tirar tiros a mi casa. ¿Vos te pensás que Agostina va a entregar a su hermana?", preguntó la mujer ante la cámara. “Si tenés los huevos suficientes para tirar tiros a mi casa, andá y agarrá a los peruanos porque no mataron solo a la madre de su hijo, mataron a tres chicas”, dijo, en referencia al presunto padre del pequeño hijo de Brenda del Castillo, otra de las víctimas.

En este marco, Agostina Gutiérrez -hermana mayor de Lara- denunció el ataque a través de sus redes sociales. En una historia de Instagram publicada horas después del tiroteo, escribió: “Estoy haciendo el duelo de mi hermana y me venís a acusar a mí de que yo entregué a mi hermana. Hijo de puta, me venís a tirar tiros a mi casa. Andá a buscar a los peruanos. Lcdt yo también la perdí a mi hermana”.

La acusación que circula en redes y en el entorno familiar recae sobre quien sería el padre del hijo de Brenda, señalándolo como responsable del ataque. La abuela y Agostina coinciden en que el crimen no fue aislado, y que detrás del triple femicidio hay vínculos con redes delictivas del narcotráfico.

Al mismo tiempo, la joven también compartió una emotiva despedida en forma de fotos y videos junto a Lara. “Me dejaste sola hermana, me vas a doler toda la vida. Volvé por favor, ya no podemos más”, escribió acompañando el mensaje con imágenes de ambas en un brindis. “Ahora quién me va a volver loca para que me ponga las pilas, vos me querías ver bien y me peleabas. Quién me va a retar como vos lo hacías, quién me va a defender como vos lo hacías. Vos fuiste mi todo, te amo Laraaaaaaaa”.En otro video, mostró a Lara durmiendo en lo de su abuela y agregó: “Volvé para la casa de la abuela a dormir, dale XFAVOR Lara”.

Realizan hoy el velatorio de Brenda Del Castillo y Morena Verdi, dos de las víctimas del triple crimen

En tanto, este jueves realizarán el velatorio de Brenda Del Castillo y Morena Verdi, dos de las tres víctimas del triple crimen en Florencio Varela, en la localidad bonaerense de San Justo donde los familiares, amigos y conocidos de las jóvenes piden “acompañar en este doloroso momento”.

Luego de que se hayan realizado las autopsias correspondientes, cuyos resultados preliminares confirman las torturas que sufrieron las tres chicas, la Justicia aceptó que se entreguen los cuerpos para darles el último adiós.

De este modo, se espera que este jueves, de 14.00 a 18.00, se lleve a cabo el velatorio de Brenda y Morena en la calle Monseñor R. Bufano 2651, ex Camino de Cintura, en San Justo. “Con el corazón lleno de tristeza, invitamos a familiares y amigos a unirse con nosotros para darle el último adiós a Morena y Brenda, y acompañar a la familia en este doloroso momento”, expresa la tarjeta difundida.