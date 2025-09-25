Tras el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, el cual se llevó las vidas de Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió evitar que se trate el crimen como "una cuestión de género".

La actual ministra de Seguridad de la Nación denunció que plantear si es o no un tema sobre el Ministerio de la Mujer sería banalizar el hecho: "Es de una bajeza y de una poca seriedad total y absoluta", remarcó Bullrich.

A su vez, señaló: "Es algo totalmente aberrante porque, en este caso, son tres mujeres, pero pueden haber sido tres hombres". Argumento que la actual funcionaria pública también utilizó para desligar este caso del movimiento "Ni Una Menos", para indicar que "el problema es el narcotráfico".

En la misma línea, planteó: " El narcotráfico no se va a fijar a quién mata, sino el móvil. Matan mujeres, hombres, niños”, sentenció.

En esa misma línea, calificó de "aberrantes" las denuncias de algunos sectores políticos que buscan vincular a los episodios de violencia de las tres mujeres con "cuestiones de género", y al unísono aseguró "No vamos a entrar en esta politización que quieren hacer, en esto de que dicen que es un tema de género"

Bajo ese marco, Bullrich aseguró: "Ese discurso es político por las elecciones, para intentar volver a generar estructuras como el Ministerio de la Mujer". En esa dirección la ministra afirmó que, incluso existiendo el Ministerio de la Mujer, las muertes de mujeres no bajaban.

La funcionaria argumenta que se trata de "una metodología mafiosa” y a su vez asegura que "el narcotráfico no se va a fijar a quién mata".

Los avances de la causa y las declaraciones de Javier Alonso

En el día de la fecha, una de las figuras fundamentales en la investigación brindó declaraciones. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, brindó información relevante sobre los avances de la investigación hasta el momento.

El ministro Alonso, en diálogo con los medios, comentó sobre los avances de la causa y confirmó que fue identificado el líder narco que ideó el crimen y que tiene "pedido de detención". El funcionario también aseguró que fueron detectados los "dos secuaces" del jefe criminal.

En el mismo orden, la Policía Bonaerense demoró a ocho hombres durante los allanamientos que se realizaron anoche en Villa Zavaleta, en el barrio porteño de Barracas. Sin embargo, no pudieron dar con la principal persona que buscaban.

Las fuerzas de seguridad mantienen la búsqueda de un individuo de 23 años, llamado "Pequeño J", de nacionalidad peruana, señalado como autor intelectual de los crímenes y quien, además, sería el que armó el grupo para transmitir el video de los asesinatos.

Por el momento, las fuerzas de seguridad continúan en la búsqueda del sospechoso de ser el autor intelectual del crimen.