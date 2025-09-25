El abuelo de dos víctimas del triple femicidio pidió que investiguen 3 datos clave: "¿Dónde están los teléfonos?"

El triple crimen ocurrido en Florencio Varela tuvo como desenlace final la brutal muerte de las jóvenes Brenda del Castillo, Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), quienes eran buscadas desde el 19 de septiembre.

Hasta el momento, los informes de la investigación afirman que las jóvenes, además de ser asesinadas, recibieron brutales torturas previas a su deceso, y la causa tiene hasta ahora cuatro detenidos.

Las declaraciones de Antonio: abuelo de dos de las jóvenes

Bajo ese marco, Antonio, abuelo de Brenda y Morena, decidió hablar con los medios para comentar sobre observaciones que hizo y también para pedir justicia.

"¿Alguien investigó quién es el chofer de la camioneta? Hay cosas que no me cierran, yo me quedé toda la noche pensando... Tiene que haber más gente por caer", Dijo Antonio a diversos medios.

El abuelo de las jóvenes también comentó sobre algunas cuestiones de la investigación que le parecen controversiales, de las cuales subrayó la importancia de los celulares y de los autores del crimen: "No están los teléfonos, ¿Cómo se le escapan esos detalles? ¿Cómo llegaron? ¿Quién pudo con tres cuerpos, una sola persona? Todas esas cosas tienen que investigar. No me vengan a decir que un tipo pudo con todo eso y que dos personas estaban limpiando manchas de sangre".

A su vez, en vista de las versiones que corren el foco a Lara Gutiérrez como posible enlace entre los criminales y sus dos nietas, el hombre afirmó: "Yo no tengo relación con la familia de Lara, las tres chicas acá son víctimas... No hagamos diferencia. Todas son víctimas. Si hay justicia, tiene que ser para las tres".

Por otra parte, el hombre confirmó que seguiría luchando para que las tres jóvenes tengan justicia: "A partir de mañana me voy a parar en la avenida Rivadavia, frente al Congreso, para que alguien me escuche. Que me atiendan les voy a pedir, no quiero que me solucionen nada, la vida de las nenas no me las va a devolver nadie. Pero si esto pasó ahora, ¿Qué esperamos?"

Finalmente, sobre su situación personal, el hombre confesó "Hoy hablé con una amiga mía y fue la primera vez que se me cayó una lágrima, después de que me dijo palabras que me conmovieron mucho. Pero sólo una lágrima. Yo no pude llorar hasta el día de hoy". Sin embargo, sobre la situación de su mujer, dijo que está "destrozada" ya que la señora sufre de problemas del corazón y los riñones. Antonio aseguró que, en el día de ayer, la mujer de 77 años se descompensó, por lo que tuvieron que llamar a una ambulancia.