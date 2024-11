Claudina, mamá de Sofía: "Encontré a mi hija tirada en la basura como a un perro"

“Es sorpresivo y aberrante encontrar así a mi hija en las condiciones en las que la encontré... Tirada en la basura como a un perro", dijo Claudina, la mamá de Sofía Delgado en declaraciones televisivas. La joven de 20 años, desapareció de la localidad santafesina de San Lorenzo, el 30 de octubre último y su cuerpo fue hallado a unos siete kilómetros del lugar, dentro de una bolsa, atada de pies y manos, este viernes. Hay cinco detenidos hasta el momento en el marco de la causa.

"Ni a un perro se le hace eso. Es lo que me tocó vivir. Pido que no sólo me apoye la Justicia. Quiero perpetua para todos. Todos los que tuvieron que ver”, dijo la madre de la joven durante la entrevista a C5N, en la que también reclamó por penas más duras para quienes cometan femicidios.

“Esto es un pueblo chico, nos conocemos todos y el barrio entero sabía. Pero están todos callados”, denunció. Según contó, en el mismo lugar en donde fue hallada Sofía, "encontraron a otra chica hace cuatro meses". En esa línea, dijo: "El intendente de Ricardone brilla por su ausencia. Por lo bajo, todo el mundo sabe, pero nadie dio la cara. La inseguridad que siente la gente, por no llamarlo miedo... Es grande".

"No tengo prueba para demostrar que (las autoridades) tienen que ver. Es lo que pienso. Alguien apoya. Si la matan en Puerto General San Martín, la tienen en Ricardone, atraviesan la ciudad con el cuerpo, lo tiran en un descampado donde hace cuatro meses tiraron a otra chica, ¿entonces?. ¿El intendente no hace nada? Pienso yo como persona, no sólo como mamá”, continuó.

Hasta el momento, son cinco los detenidos y la policía trabaja para determinar cómo trasladaron el cuerpo hasta el lugar: dos mujeres y tres hombres, de los cuales se supone que, al menos dos, se conocían con Sofía.

Contra ellos, Claudina, pidió las penas más duras que existen. “Pido a quien tenga que hacerlo, crear un proyecto de ley, no sé si para toda Argentina o para Santa Fe, que en caso de estos femicidios, donde se descubre quiénes son los culpables o el culpable declara, automáticamente pena de muerte para él y todos los cómplices. Es la única manera de que se termine un poco”, dijo.

Según los resultados preliminares de la autopsia, que se realizó durante la jornada del mismo viernes, la aparente causa de la muerte de la joven se dio por "posible asfixia mecánica".

La autopsia se realizó en el Instituto Médico Legal, previo al reconocimiento del cuerpo de Sofía por parte de sus familiares. "Se realizó bajo protocolo de femicidio, se preservaron muestras para realizar exámenes anatomo-patológicos. El cuerpo presenta un estado avanzado de descomposición y la aparente causa de fallecimiento es por posible asfixia mecánica, cuestión a confirmar con exámenes forenses", indica el informe.