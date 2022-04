Caso Lucas González: duro revés para uno de los policías detenidos

Las abogadas de Jorge Baidón argumentaron la nulidad porque fue enviado a juicio acusado de un delito por el que no había sido procesado. La jueza Paula González replicó y negó el pedido.

La jueza Paula Verónica González, encargada de investigar el asesinato del joven futbolista de Barracas Central Lucas González, rechazó el pedido de "nulidad" de la elevación a juicio oral a uno de los policías acusados de encubrimiento que se encuentra actualmente detenido.

Según informaron fuentes judiciales, se trata de Sebastián Jorge Baidón, quien a través de sus abogadas -Valeria Corbacho y Katherine Stacie Fritzler Prodolliet- planteó la nulidad argumentando que fue enviado a juicio acusado de un delito por el cual no había sido procesado. "Existió una trasgresión al principio de congruencia desde que el Fiscal le adjudicó el delito de falsedad ideológica cuando Baidon no fue procesado por ello, por lo que se afectó el ejercicio del derecho de defensa", sostuvieron.

Frente a esto, la magistrada González replicó que el pedido de elevación a juicio estuvo enmarcado en "actos que se adecuan al estándar legal". Mientras que, al mismo tiempo, sostuvo: "La Fiscalía y las querellas individualizaron a Sebastián Jorge Baidon (y a los demás imputados), expusieron clara, precisa y circunstanciadamente los hechos atribuidos -tanto del encubrimiento como de la privación ilegal de la libertad, entre otros-, dieron a conocer las pruebas y los motivos de convicción que a criterio de ellos sostiene la imputación, y las razones de la subsunción legal que escogieron".

Por otra parte, en la misma resolución, la jueza añadió: "Baidon siempre tuvo conocimiento de los hechos que se le atribuyeron y contó con la posibilidad de desplegar su estrategia defensiva. Si bien es cierto que no fue procesado por el delito de falsedad ideológica, no debe obviarse que el auto de mérito constituye un acto jurisdiccional que pondera la verosimilitud de la acusación y determina las medidas de coerción consecuentes, y que en función de ello no puede limitar la imputación".

Crimen de Lucas González: el pedido a elevación a juicio

El fiscal Leonel Gómez Barbella pidió, en marzo pasado, la elevación a juicio de la causa por el crimen de Lucas González, donde hasta el momento hay 14 policías de la Ciudad imputados. Por un lado, acusó al inspector Gabriel Alejandro Issasi, al oficial mayor Fabián Andrés López y al oficial Juan José Nieva como coautores de los delitos de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza".

Por otra parte, por encubrimiento, Gómez Barbella acusó al al comisario inspector Daniel Alberto Santana; a los comisarios Rodolfo Alejandro Ozán, Fabián Alberto Du Santos y Ramón Jesús Chocobar; el principal Héctor Claudio Cuevas; los oficiales Sebastián Jorge Baidón, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Darío Arévalos y Daniel Rubén Espinosa; el comisario de la División Sumarios y Brigadas Juan Horacio Romero y el subcomisario Roberto Orlando Inca.

A estos últimos les imputó los delitos de "falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas". Todos ellos se encuentran, actualmente, en prisión preventiva.