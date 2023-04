Femicidio de Anahí Benítez: cómo sigue el juicio tras los alegatos de la defensa

Los abogados de Marcos Bazán pidieron su absolución por la falta de "pruebas racionales" y el de Marcelo Villalba, que la pena no supere los 15 años. En dos semanas se conocerá la fecha del veredicto.

Los abogados defensores de Marcelo Villalba (46) y Marcos Bazán (39), principales acusados por el femicidio de Anahí Benítez -adolescente de 16 años retenida, drogada, abusada y estrangulada en 2017, en la reserva de Santa Catalina de Lomas de Zamora- llevaron adelante sus alegatos en los tribunales de dicho distrito durante la jornada del martes. El abogado del primero solicitó que, de ser encontrado culpable, la pena no supere los 15 años de cárcel por padecer un problema de salud mental; mientras que los representantes del segundo solicitaron que sea absuelto por la falta de "pruebas racionales". Habrá que esperar dos semanas para las réplicas de las partes y las últimas palabras de los imputados, y recién entonces se conocerá la fecha del veredicto y el fallo condenatorio.

La semana pasada fue el turno de la querella, a cargo del representante de la familia Guillermo Bernard Krizan y de la fiscal Marisa Monti, quien fue duramente criticada y hasta se pidió su recusación por supuesta falta de imparcialidad. Con la fiscal firme en su cargo, los abogados Manuel Garrido y Camila Calvo, representantes legales de Bazán, sostuvieron este martes firmemente ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 que su defendido es inocente para todos los delitos que se le atribuyen (privación ilegal de la libertad; robo; homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género y abuso sexual agravado por acceso carnal).

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Según Garrido, "la acusación es absolutamente antojadiza, tal como ha demostrado la fiscal en su minucioso alegato" y remarcó, en reiteradas oportunidades, que "no hay pruebas racionales" que demuestren su participación en el crimen de Anahí. Durante el primer juicio realizado en el 2020, Bazán fue condenado a prisión perpetua por ser considerado el autor del femicidio; fallo que fue anulado por Casación el año pasado. "No tiene nada que ver con el hecho, no puede aportar ninguna información porque nada sabe. Sufrió ya cinco años del la cárcel y arrastra un síndrome de estrés postraumático", expresó.

"¿Por qué tener tierra de la Reserva en una pala o tener una bolsa de naftalina en un armario sería un indicio de la participación en un femicidio o de su encubrimiento? La parte acusadora no ha dicho nada acerca de la argamasa de la lógica y de la experiencia con que vincularía una cosa y otra", se preguntó el abogado frente a una de las principales pruebas presentadas por la querella. A su vez, sobre el adiestrador Diego Tula -uno de los puntos más polémicos del juicio-, señaló que su testimonio es "absolutamente nulo", "reviste de un carácter delictivo por su manifiesta falsedad" y posee falta de rigor científico (incluso, señala que el perro fue manipulado y no procedió bien), tal como planteó la fiscal días atrás. Y sostuvo que el "rastro u odorología" es un conocimiento todavía en evolución, "por sí sola no es suficiente para permitir la inferencia de que el acusado no es culpable" o viceversa.

En una segunda línea, Garrido remarcó que "no hay ni un indicio" de que Bazán tuvo participación alguna del hecho. Entre ellos, además del accionar de Tula, destaca: ausencia de rastros biológicos en el domicilio tras cinco allanamientos, de vínculo entre Bazán y Villalba o de un vínculo entre Anahí y Bazán. "Marcos entregó el celular ni bien fue detenido y brindó su contraseña porque no tenía nada que ocultar, se peritó por completo y no se halló ninguna conversación entre los acusados", agregó. A su vez, añadió que no se pudo probar la correlación de la presencia de naftaleno, el arroz y el diazepam en estómago y nordiazepam en sangre de Anahí con el propio Bazán.

"La fiscalía de la etapa preparatoria nunca tuvo interés en averiguar la verdad, desde un primer momento buscó únicamente incriminar a alguien y una vez que encontraron un perejil, su interés fue pura y exclusivamente en buscar solo pruebas que se adecuaran a su hipótesis", apuntó. Y también acusó a la fiscalía de hacer desaparecer el dispositivo de almacenamiento masivo, dentro del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, donde se encontraba la foto real de la tijera y la tijera secuestrada ya que "no encajaban".

También habló de la existencia de un "interés político" en la rápida resolución de caso (fue a 14 días de las PASO) y de presiones sobre los investigadores. Remarcó que el involucramiento de agentes de inteligencia en la etapa preparatoria de los hechos "es particularmente grave" por "enderezar la causa contra un inocente mediante prueba fraguada, falsa, manipulación de constancias y fotografías" y a su vez por la "brutalidad" de la toma de declaración a niños y niñas de escuela secundaria. Mientras que completa la acusación con la desaparición de pruebas relevantes y la falta de conservación o cuidado de elementos que "han generado un perjuicio" para Bazán, marcando "faltas disciplinarias" del Ministerio Público.

Sobre el cierre, Garrido insistió en que "la posible condena de un inocente conmueve a la comunidad entera, en sus valores más sustanciales y profundos", por lo que condenar a Bazán "constituiría un escándalo y un mensaje contrario al Estado de Derecho" destrozando la finalidad misma de la pena. Por último, pidió la investigación de los tribunales competentes por los delitos de acción pública llevados adelante durante todo el debate y posibles sanciones disciplinarias que correspondan.

Por otra parte, Roberto Fernández -defensor de Villalba- solicitó que en caso de ser encontrado culpable recaiga una pena que no supere los 15 años de cárcel porque presenta una "imputabilidad disminuida" por padecer esquizofrenia. A su vez, descartó que se haya probado durante el segundo juicio que Villalba participó del "cautiverio" y el homicidio de Anahí, pero sí del abuso sexual -ya que se encontró su ADN en el cuerpo de la víctima y le robó su teléfono celular-. Frente a dicho delito, pidió que la pena total sea de 10 años de prisión.

Con respecto al delito de homicidio, señaló que "nada se probó" y remarcó que nunca se habló de "inimputabilidad", sino de la necesidad de un tratamiento psico-farmacológico y psiquiátrico frente al cuadro de trastorno esquizofrénico.

Alegatos y pedidos de condena: cómo sigue el juicio

El pasado miércoles, la fiscal Monti pidió la condena de prisión perpetua para Villalba (46) por considerarlo culpable de los delitos de "privación ilegal de la libertad agravada, robo, homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género" junto con "abuso sexual agravado por acceso carnal" en perjuicio de la joven. Asimismo, durante su exposición ante el TOC, sostuvo que Bazán es "absolutamente inocente" y descartó que este último haya participado del hecho, ligando su incriminación con la participación del adiestrador de perros Diego Tula cuyo peritaje fue cuestionado por la falta de "rigor científico" y porque se rompió la cadena de custodia.

Por su parte, la querella pidió perpetua para Villalba basado en los mismos argumentos que la fiscal. En el caso de Bazán, acusó a la fiscal Monti de apartarse mucho de lo que se venía trabajando y la acusó de tener "una opinión formada sobre su inocencia" previamente. El abogado de la familia sostuvo que "no es inocente" y lo acusó de "partícipe secundario" del femicidio, delito que implica una pena de entre 10 y 15 años de prisión (solicitó 14, contabilizando los que ya estuvo preso). En el caso de no ser aceptado, propuso la calificación de "encubrimiento agravado" (máx. seis años). Incluso, la mamá de Anahí, Silvia Pérez Vilor, buscó recusar a la fiscal por no sentirse "representada con ella", aunque el planteo fue rechazado por el TOC 7.

Tras los alegatos de la querella, la fiscalía y los dos abogados defensores, se pasó a un cuarto intermedio para el lunes 8 de mayo a las 9 hs. Allí se darán las réplicas de las partes y las últimas palabras de los imputados antes de conocerse la fecha del veredicto y el fallo condenatorio.