Femicidio de Anahí Benítez: los 10 puntos polémicos en la acusación contra Marcos Bazán

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora integrado por los jueces Eliza Lopez Moyano, Roberto Lugones y Roberto Conti leerá el 27 de mayo el veredicto en el juicio por el femicidio de Anahí Benítez, la joven de 16 años que fue asesinada en 2017 y cuyo cuerpo apareció en la reserva Santa Catalina. La causa tiene como imputados a Marcos Bazán, a quien acusan de prestar la casa donde denuncian que fue estrangulada Anahí, y a Marcelo Villalba, quien tenía en su propiedad el teléfono de la víctima y cuyo semen fue encontrado en el cuerpo de la menor.



El fiscal del juicio Hugo Carrión pidió la prisión perpetua contra Bazán por considerarlo coautor mientras que la familia de Anahí lo acusa de haber sido “partícipe necesario” del crimen. La defensa de Bazán pide su absolución, acusa que la causa “fue armada” y señala que el juicio se basó en indicios que no tienen comprobación real. El Destape dialogó con las partes para informar cuáles son los puntos polémicos en la acusación contra Bazán.

El pedido de absolución de Bazán es acompañado por la madre de Plaza de Mayo Norita Cortiñas, la referente del feminismo Rita Segato, Innocence Project encabezado por Manuel Garrido, la APDH (La Matanza) representada por Pablo Pimentel y la Coordinadora Contra la Impunidad Policial.



1-El perro Bruno

La principal prueba de la querella contra Bazán es el rastreo que hizo el perro Bruno desde el lugar donde encontraron el cuerpo hasta un galpón ubicado a 200 metros que forma parte de la casa del acusado. En diálogo con El Destape, el abogado de la familia de Anahí, Guillermo Bernard Krizan, afirmó que “es la prueba fundamental” y sostiene que “el perro es imparcial. Fue capacitado en San Juan y fue parte de más de 200 rastrillajes".



La defensa de Bazán alega que las improntas de olor de Anahí fueron levantadas por el instructor Diego Tula que “no tiene certificación ni habilitación” y que, de acuerdo al protocolo de criminalística, las muestras solo pueden ser levantadas por policía científica o el coordinador de la escena del crimen. Además señala que las muestras no tuvieron cadena de custodia “ya que el instructor se las llevó a su casa”. A su vez sostienen que la única prueba de la tarea del perro es un video cortado y editado. Al respecto el abogado Krizan reconoce que el video no es completo, pero afirma que las pruebas fueron aceptadas por los primeros defensores de Bazán, quien luego cambió sus abogados para ahora tener como representantes a Eduardo Soares y Rosario Fernández.



La defensa de Bazán además cuestiona que por protocolo deberían haberse utilizado tres perros y que en el video el rastreador Bruno ladra a su instructor, pero no señala el galpón donde denuncian que estuvo Anahí Benítez. Los abogados del acusado alegan que según los peritos expertos en rastro Lombardi y Kuperbank esa no es la forma correcta de marcar. "El perro debe focalizarse en el objeto o zona donde se encuentra el olor, que le ladre al guía es un error garrafal de condicionamiento canino", sostienen.



2- La llave

La madre de Anahí entregó como prueba una llave que, según describió, llevaba Anahí colgada con un cordón de su cuello antes del asesinato. La familia de la menor sostiene que esa llave “abrió una puerta de rejas que estaba en la casa de Bazán. La llave no es un elemento fundamental, pero son demasiados indicios juntos".



Rosario Fernández -defensora de Marcos Bazán – afirmó a El Destape que “la fiscalía nunca allanó la casa de Anahí (no existe acta de allanamiento), por lo tanto nadie sabe si la llave estaba o no en la casa y no se comprende por qué recién después de cinco allanamientos en la casa de Marcos hacen el aporte de la llave”. Además sostiene que la llave abre una puerta que “no tiene mecanismo interno”, por lo tanto “cualquier llave de paleta única podría abrirla”.

De acuerdo a la autopsia, Anahí Benítez comió arroz tres horas antes de ser asesinada el 3 de agosto de 2017. La familia de la víctima asegura que en el allanamiento a la casa de Bazán se encontró arroz con verduras y menudos, mientras que la defensa de Bazán afirma que la olla de arroz recién fue secuestrada el domingo 6 de agosto por la tarde, dos días y medio después de la aparición del cuerpo.

En relación al arroz hay dos posturas vinculadas al contenido que se encontró en el estómago de Anahí. El abogado de la madre de la menor cita la autopsia para sostener que tenía colesterol en el estómago y afirma que el perito Rosetti dijo en la causa que solo puede tenerlo por la ingesta de carne. “Anahí era vegetariana”, agrega a El Destape. Por su parte, la defensa de Bazán, niega la prueba al decir que “la Dra. Olcese, quien peritó las muestras afirmó que el colesterol se encuentra en todos los seres humanos y que el arroz que encontró en la olla no era compatible con el contenido del estómago de la víctima”. Además refieren que en el debate oral y público se le preguntó a Rosetti si el colesterol solo estaba vinculado al consumo de la carne y dijo que investigó mejor y no podía asegurarlo.



4- La tijera

Una tijera fue encontrada en la casa de Marcos Bazán y un mensaje la conectaría con Anahí. En una conversación de whatsApp de febrero de 2017, Anahí le dijo a su amigo Lautaro Morales: “¿Vos te olvidaste eso? es tan random que debe ser tuyo”. La foto fue borrada de la memoria del celular y por lo tanto sólo se ve una imagen borrosa.



“En ninguno de los dos allanamientos realizados en la casa de Marcos la noche del 04/08/17 se registró esa tijera. Tampoco se registró durante el tercer allanamiento del día 06/08/17. Recién se secuestró en el cuarto allanamiento, el 07/08/17 un día después de la detención de Marcos. La tijera secuestrada es de color azul, no celeste como la del celular de Anahí, fue peritada y no se encontró rastro de Anahí ni de su amigo”, afirma la defensa de Bazán.

La familia de Anahí alega que el amigo de la víctima reconoció que era su tijera “sin dudas”, luego de que dudara cuando le habían mostrado una imagen. La defensa por su parte cuestiona: “Lo más llamativo es que en el juicio, el amigo de Anahí dijo que en la fiscalía le había mostraron otra foto. Al ser repreguntado volvió a afirmar que las fiscales le habían mostrado una foto diferente”.La defensa de Bazán además cuestiona la prueba al decir que la tijera encontrada tenía una inscripción que decía “Lautaro M”. “¿Para qué Anahí le va a preguntar a su amigo si era de él cuando tenía una inscripción que así lo decía?”, preguntan.Días después del crimen, el celular de Anahí Benitez se encendió y pudo ser rastreado. Estaba en manos de un hijo de Marcelo Villalba, quien se hizo –por orden judicial- un estudio de ADN que determinó que el semen encontrado en el cuerpo de Anahí era suyo. Villalba fue declarado con problemas psiquiátricos y no podrá afrontar el juicio.“Si se hubiera probado una conexión entre Villalba y Bazán entonces no estaríamos en esta instancia del juicio”, afirmó a El Destape el abogado de la familia de Anahí. Tanto Villalba como Bazán declararon no conocerse y las pericias telefónicas muestran que nunca se enviaron mensajes o llamaron.

“Marcos entregó su teléfono y entregó su clave inmediatamente para que sea peritado. “La AFI peritó todos los teléfonos y no hay ningún vínculo entre Bazán y Villalba, ni tampoco entre Bazán y Anahí”, sostiene la defensa de Bazán.



6-Tierra

La tierra encontrada en la zona donde estuvo Anahí se encuentra en las palas que Bazán tiene en su domicilio. Según la defensa de la familia, la pala encontrada en el domicilio de Bazán tenía alfalfa, la misma que estaba sembrada en el lugar donde encontraron a Anahí.

“En ninguna parte del expediente figura la alfalfa, eso es falso. El informe de la pericia sostiene que toda la tierra de la reserva tiene características similares en toda su extensión”, afirma la abogada de Fernández.





7- Humo y Fogata

El abogado de la familia de Anahí señala que una vecina declaró haber visto el humo de una gran fogata en la reserva la noche anterior al hallazgo del cadáver. “El cuerpo apareció desnudo por lo tanto debieron desahacerse de la ropa de Anahí y justo se hizo una fogarata la noche anterior al hallazgo”, sostuvo Bernard Krizan.

La defensa de Bazán alega que “una vecina de Marcos declaró en el juicio que es muy común que los vecinos de la reserva quemaran basura porque no entra el camión recolector de residuos. También dijo que la noche del 03/08/17 vio una fogata muy grade cerca de la casa de Bazán, pero al ser preguntada si era dentro de la propiedad dijo que no”. Además señalaron que Bazán estuvo en su casa con amigos hasta la hora de irse a su trabajo nocturno a las 23.30 y que esa noche “el comisario Córdoba declaró que él mismo se presentó en la reserva la noche para realizar un rastrillaje entre las 22 y las 00hs”.



8-Granadas

En el domicilio de Bazán se encontraron granadas, hallazgo que inició una causa en el fuero federal. La defensa de la familia de Anahí no pudo vincular los explosivos con el crimen, mientras que la defensa de Bazán pregunta: “Las granadas fueron incautadas en el sexto allanamiento. ¿Cómo puede ser que no las hayan encontrado en los cinco allanamientos previos?”.



9- Diazepan

En el cuerpo de Anahí se encontró Diazepan, un sedante que podría haber sido usado para evitar la reacción de la joven antes de la violación y el femicidio. En el domicilio de Bazán no se encontró Diazepán. La Fiscalía afirmó que en el allanamiento del domicilio del acusado se encontró “clonazepan, psicotrópico similar al que le dieron a la víctima”.

La defensa de Bazán afirma que el clonazepan y el diazepán son drogas distintas. Además cita a la directora del Laboratorio de Toxicología, María Cecilia Olcese, quien en la causa afirmó que al ver los medicamentos de Bazán “no vio nada que le llamara la atención” y afirmó que en el domicilio no se encontraron drogas de abuso.



"Nosotros entendemos que hay indicios suficientes para acusar a Bazán de ser partícipe necesario en el crimen. No pedimos la condena por coautor, eso deberá explicarlo el fiscal", afirma el abogado de la familia de Anahí.



La defensa de Bazán sostiene que no hay pruebas para acusarlo por ser coautor debido a que el cuerpo de Anahí no presentaba ADN del acusado. Además señala que tampoco puede ser acusado de partícipe necesario, porque no hay pruebas que muestren que la menor haya estado en su domicilio, ni que tenga vínculo con Villalba.