El corte mod recupera una estética de los años sesenta con flequillo.

Los cortes de pelo masculinos atraviesan un regreso a los estilos clásicos, pero con una impronta renovada. Durante 2026, las tendencias de peluquería y barbería combinan flequillos, capas, volumen y movimiento natural. Entre las opciones que ganan protagonismo aparece el corte mod, un estilo inspirado en los años sesenta que vuelve a instalarse como uno de los favoritos.

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Según Fran Aranda, barbero y embajador de STMNT, la clave está en conservar más cantidad de cabello y apostar por formas con personalidad. Así, conviven propuestas vintage con terminaciones descontracturadas que buscan resaltar la textura natural.

El corte mod, el gran protagonista de 2026

Uno de los estilos que más fuerza ganó este año es el mod, un corte de inspiración sesentera que se caracteriza por el largo medio, las capas texturizadas y un flequillo marcado que suele llegar hasta las cejas.

Las patillas también tienen un papel central en este look, que busca enmarcar el rostro y aprovechar el movimiento natural del pelo. Además, puede adaptarse a distintas texturas, desde cabellos lacios hasta ondulados y rizados.

El estilo también tiene versiones más largas, con flequillos que acompañan los rasgos y una silueta menos estructurada. Entre las figuras que popularizaron esta estética aparece el actor Jacob Elordi.

Warrior cut, shaggy y mullet: los otros cortes que se imponen

El regreso de los estilos clásicos no se limita al mod. Durante 2026 también ganan terreno otros cortes que comparten una característica: las capas y el aspecto despeinado.

Entre las alternativas más destacadas se encuentran:

Warrior cut: se distingue por sus terminaciones más desparejas y una textura marcada que aporta una apariencia rebelde.

se distingue por sus terminaciones más desparejas y una textura marcada que aporta una apariencia rebelde. Shaggy: apuesta por distintas capas, volumen y movimiento, con una caída natural del cabello.

apuesta por distintas capas, volumen y movimiento, con una caída natural del cabello. Mullet: combina diferentes largos y recupera una estética vintage que vuelve a ganar espacio en las barberías.

Estos estilos permiten jugar con el largo y la forma del cabello sin buscar un acabado demasiado prolijo. De acuerdo con Aranda, son tendencias que seguirán evolucionando durante 2027.

La clave está en lograr un efecto despeinado, pero trabajado

Una de las características de los cortes masculinos de este año es la búsqueda de un resultado espontáneo. Sin embargo, detrás de esa apariencia desordenada existe un trabajo técnico preciso.

La tijera adquiere un papel fundamental para construir las formas y definir las distintas capas. El desafío consiste en saber dónde conservar volumen y dónde quitar peso para conseguir movimiento sin perder la estructura del corte.

Los degradados prolijos siguen presentes, aunque ahora conviven con patillas más largas, nucas con mayor protagonismo y contornos suaves.

Qué productos usar para mantener el corte

El peinado también cumple un papel importante para conseguir el resultado buscado. Para trabajar la textura sin dejar el cabello rígido, Aranda recomienda utilizar pastas mates, cremas ligeras o sprays texturizantes.

La elección depende del acabado que se quiera conseguir y de las características naturales del pelo. La tendencia apunta a conservar la movilidad, permitir que el cabello pueda acomodarse y evitar los peinados excesivamente estructurados.