El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) realizará un corte total en ambos sentidos de la autopista Dellepiane para avanzar con las obras de renovación de la infraestructura peatonal en el sur porteño. La interrupción comenzará el sábado 10 de octubre a las 7 y se extenderá durante 24 horas, con desvíos diferenciados para los vehículos que circulen hacia el centro y en dirección a la provincia de Buenos Aires.

{{{htmlAmp}}}

¿Cómo y cuándo será el corte total en la Autopista Dellepiane?

El operativo estará a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA) e incluirá el montaje de una nueva pasarela sobre la calle Zinny, en Parque Avellaneda, y la demolición de una estructura anterior en Albariño.

En sentido al centro porteño, el tránsito estará interrumpido entre la avenida Argentina, a la altura de Larrazábal, y la avenida Lacarra. Los conductores deberán utilizar la colectora sur para continuar su recorrido durante el operativo.

En dirección a la provincia, el corte se extenderá desde el enlace con la autopista 25 de Mayo hasta Piedra Buena. Los vehículos que lleguen desde la primera deberán desviarse hacia la autopista Perito Moreno. Como alternativa, podrán continuar por la avenida General Paz y la autopista Riccheri.

A partir de las 16 del sábado, se habilitará el tramo comprendido entre la avenida Argentina y Piedra Buena, lo que permitirá ingresar a Dellepiane desde ese sector. Sin embargo, seguirá vigente el desvío del tránsito proveniente de la autopista 25 de Mayo hacia la Perito Moreno.

Durante la jornada se instalarán las vigas principales de la nueva pasarela peatonal de Zinny mediante dos grúas de gran porte. Cada estructura tendrá 25 metros de largo, 4,5 metros de ancho y un peso de 150 toneladas. También se demolerá el antiguo cruce peatonal de Albariño, reemplazado por una nueva estructura que será habilitada al público durante el fin de semana.

Los trabajos forman parte del plan integral de renovación de Dellepiane, que contempla nuevas pasarelas con mejores condiciones de accesibilidad y mayor altura para evitar accidentes con camiones. Ya están instaladas y en funcionamiento las de Piedra Buena y Basualdo, mientras que las de White y Albariño continúan en obra.

¿Qué obras de infraestructura se están realizando en la autopista?

El Master Plan de Autopista Dellepiane también incluye la construcción de un corredor exclusivo para colectivos en el centro de la autopista, que se extenderá desde Piedra Buena hasta conectar con el Metrobús de la autopista 25 de Mayo. El trazado tendrá circulación en ambos sentidos y seis paradores centrales separados del tránsito general mediante defensas de hormigón. Durante el operativo se montarán, además, las vigas que permitirán acceder desde la pasarela de ese sector al futuro parador del Metrobús Piedra Buena.

La transformación de Dellepiane contempla otras intervenciones, como la renovación de accesos y salidas, la incorporación de defensas laterales y amortiguadores de impacto y la construcción de colectoras para mejorar la circulación. Entre los avances ya concretados figuran la nueva subida de Piedra Buena en sentido a la General Paz y la salida a Riestra hacia el centro.

Corredor exclusivo y espacios verdes: así cambiará la cara de la autopista

El plan prevé, además, la creación de un parque lineal de cuatro kilómetros con espacios deportivos, juegos, pista de atletismo, senderos y bicisendas. En paralelo, se ejecutan obras hidráulicas en la cuenca Cildáñez para mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos durante lluvias intensas.