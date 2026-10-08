Tren Sarmiento sin servicios: cuáles son las alternativas de viaje durante el fin de semana largo

La suspensión alcanzará tanto al servicio eléctrico entre Once y Moreno como a los recorridos diésel hacia Mercedes y Las Heras.

Trenes Argentinos confirmó la interrupción total de la línea Sarmiento durante cuatro días consecutivos por obras de infraestructura y seguridad operacional. La medida comenzará el sábado 10 de octubre y se extenderá hasta el martes 13 inclusive, por lo que no habrá formaciones en ninguno de los ramales. La suspensión alcanzará tanto al servicio eléctrico entre Once y Moreno como a los recorridos diésel hacia Mercedes y Las Heras.

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El corte permitirá concentrar distintos trabajos de manera simultánea sobre las vías, el sistema de señalamiento, las estaciones y otros sectores de la infraestructura.

¿Cuáles son las alternativas de viaje durante el fin de semana?

Durante la interrupción, los pasajeros deberán recurrir principalmente a colectivos y combinaciones con el Subte A para cubrir los distintos tramos del recorrido habitual. Trenes Argentinos difundió alternativas que permiten conectar Once, Liniers, Ramos Mejía, Morón, Castelar, Ituzaingó y Moreno, aunque en varios casos será necesario realizar un trasbordo.

Para viajar entre Once y Moreno, una de las principales opciones será la línea 57 Expreso por Autopista, que permite realizar el trayecto entre ambas cabeceras. También se podrá utilizar la línea 302 para conectar Liniers con Moreno.

Quienes necesiten llegar desde Once hasta Morón podrán tomar la línea 57 en los ramales Q o P hasta la zona de Vergara y Acceso Oeste y luego combinar con la línea 303. Otra alternativa será viajar por la línea A del subte hasta San Pedrito y continuar con el colectivo 136.

Para Castelar e Ituzaingó, la opción indicada es utilizar la línea 57R0 hasta las paradas Martín Fierro o Repetto y desde allí continuar con las líneas 443, 269 o 441, de acuerdo con el destino final.

En los recorridos más cortos dentro de la Ciudad de Buenos Aires también habrá distintas posibilidades. Desde Once hacia Flores, se podrá utilizar directamente la línea A del subte, mientras que para llegar a Liniers estarán disponibles el colectivo 8, la combinación de las líneas 71 y 106, o el subte A hasta San Pedrito y luego el colectivo 2.

Para Ramos Mejía, una alternativa será la línea 88, mientras que desde Liniers hacia Moreno también podrá utilizarse el 302 rápido por Autopista del Oeste. Además, las líneas 1, 2, 96, 132, 136, 163, 166, 336 y 392 ofrecen distintas opciones parciales para desplazarse por el corredor oeste y conectar con otros puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

El corte también alcanzará al ramal Merlo-Lobos, que actualmente funciona con recorrido limitado entre Merlo y Las Heras por obras de renovación de vías. El cronograma oficial vigente contempla servicios entre Merlo y distintas estaciones intermedias de ese tramo, por lo que durante los cuatro días de suspensión tampoco habrá circulación ferroviaria allí.

¿Qué trabajos se harán en el tren Sarmiento?

Las tareas incluyen, entre otras intervenciones, la renovación de señales entre Liniers y Villa Luro, el reemplazo de aparatos de vía en Caballito, trabajos en la playa de maniobras de Once, mejoras en los andenes de Ramos Mejía y Morón, y tareas sobre el sistema eléctrico de la subestación de Castelar.

El servicio ferroviario está previsto que retome sus horarios habituales el miércoles 14 de octubre, tanto en los recorridos eléctricos como en los diésel, siempre que las condiciones climáticas permitan completar el cronograma de obras.