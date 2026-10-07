Fin de la discusión: hace 131 kilómetros y es la línea con el recorrido más largo de Buenos Aires

La línea de colectivo 57 ostenta el recorrido más largo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), superando a la histórica línea 60. Su ramal B une Plaza Italia (Palermo) con la ciudad de Mercedes a lo largo de 131 kilómetros, conectando el centro porteño con el oeste bonaerense en un viaje de más de tres horas y media.

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El recorrido de la línea 57 desde Plaza Italia hasta Mercedes

Desde Palermo, el ramal toma Cabildo hasta llegar a la General Paz, donde comienza el tramo bonaerense. A partir de allí, avanza por el Camino del Buen Ayre y continúa hacia Moreno y General Rodríguez.

Más adelante, el servicio ingresa en el partido de Luján y sigue por distintas localidades hasta acercarse a Mercedes. Entre ellas aparecen Jáuregui, Olivera y Gowland, antes de llegar a la terminal ubicada en esa ciudad.

A lo largo del viaje, el paisaje cambia de manera progresiva: las zonas densamente urbanizadas de la Capital y el conurbano dan paso a sectores con menor concentración de viviendas y a localidades del interior bonaerense.

La duración tampoco es siempre la misma. Completar el trayecto puede llevar alrededor de tres horas y media, aunque el tiempo final depende del momento del día, el tránsito y las condiciones de circulación.

Recorrido de la línea 57

Ida a Mercedes: Av. Presidente Sarmiento, Av. Santa Fe, Viaducto Carranza, Av. Cabildo, Av. General Paz, Juan Zufriategui, Blas Parera, Acceso Norte, Colectora Acceso Norte, Colectora Panamericana, Camino Parque del Buen Ayre, Colectora Acceso Oeste Lado Norte, Acceso Oeste, Av. Gaona, Av. del Libertador, Tucumán, Bernardino Rivadavia, Av. Francisco Piovano Norte, Av. Bartolomé Mitre, Av. Enrique Victorica, Acceso Oeste, Ruta Nacional 7, Av. Nuestra Señora de Luján, 1000 - Avenida Carlos Pellegrini, 18 - Avenida Humberto Primo, 17 - Bartolomé Mitre, 1000 - Avenida Constitución, Ex Ruta Nacional 5, Ruta Nacional 5, Av. 2, Av. 17, Calle 17, Av. 40, Calle 29.

Vuelta a Palermo: Acceso Manuel San Martín, Calle 29, Av. 40, Calle 17, Av. 17, Av. 2, Ruta Nacional 5, Ex Ruta Nacional 5, 1000 - Avenida Constitución, 15 - San Martín, 18 - Avenida Humberto Primo, 1000 - Avenida Carlos Pellegrini, Av. Nuestra Señora de Luján, Ruta Nacional 7, Acceso Oeste, Ruta Nacional 5, Av. Enrique Victorica, Concejal Alberto Rosset, Bernardino Rivadavia, Av. Francisco Piovano Norte, España, Acceso Oeste, Av. Gaona, Colectora Acceso Oeste Lado Sur, Camino Parque del Buen Ayre, Colectora Panamericana Oeste, Acceso Norte, Valentín Vergara, Colectora Acceso Norte, Acceso Norte, Av. General Paz, Av. Cabildo, Viaducto Carranza, Av. Santa Fe.