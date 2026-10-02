Colectivos y subtes: todas las promociones para viajar gratis o con descuentos en octubre 2026

Los bancos y billeteras virtuales actualizaron la lista de promociones con hasta el 100% de reintegro para viajar en colectivos y subtes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante octubre 2026.

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Las opciones que varían según la modalidad de pago (NFC, QR o tarjetas de crédito o débito) incluirán distintos servicios y se mostrarán como salvoconducto para amortiguar la suba de hasta 4,3% que empezó a regir desde el jueves.

¿Cuáles son las promociones para viajar con hasta 100% de reintegro?

Entre las opciones vigentes se encuentra BBVA Mastercard, que ofrece un 100% de reintegro en subtes y colectivos mediante tarjetas Mastercard de crédito BBVA utilizadas desde el celular con NFC. El beneficio tiene un tope de $25.000 mensuales y contempla pagos realizados mediante Apple Pay, Google Pay o MODO Contactless.

Otra alternativa con devolución total es Prex, que durante octubre reintegra el 100% del boleto de colectivos habilitados cuando el pago se realiza con una tarjeta Mastercard Prex desde el celular mediante NFC, a través de Apple Pay o Google Pay. El límite es de $25.000 por usuario durante el mes.

También existe una promoción de Santander que alcanza hasta el 100% de reintegro dentro de las condiciones de la campaña vigente. El beneficio forma parte de las promociones bancarias disponibles para transporte durante octubre y sus condiciones dependen del producto y medio de pago utilizado.

Descuentos para pagar menos en transporte

Banco Macro mantiene un ahorro del 20% en colectivos y subtes, con un tope de $10.000 mensuales. Puede utilizarse mediante QR con dinero en cuenta o con tarjetas de débito Visa Macro a través de Apple Pay, Google Pay y MODO Contactless. La promoción está vigente hasta el 31 de diciembre.

Naranja X ofrece un 50% de reintegro en el subte mediante QR y dinero en cuenta, con un límite de $5.000 mensuales, y también contempla beneficios del mismo porcentaje para transporte mediante tarjetas y pagos NFC, de acuerdo con las condiciones de cada modalidad.

En tanto, Mercado Pago cuenta con una promoción de 100% de reintegro mediante QR para subtes y colectivos, con un tope mensual de $15.000, aunque la campaña requiere activación desde la aplicación y no está disponible para todas las cuentas. La promoción está prevista hasta el 31 de octubre.

Además, hay beneficios de Mastercard que alcanzan el 100% del viaje en colectivos mediante NFC, con un límite mensual de $25.000 por tarjeta, de acuerdo con la tarjeta y la promoción correspondiente.