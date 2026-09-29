Octubre llega con aumentos en transporte, alquileres, prepagas y más: cuánto suben los servicios

El mes de octubre de 2026 comienza con una serie de ajustes en tarifas y servicios esenciales que impactarán en el presupuesto del Área Metropolitana de Buenos Aires y del país. Entre los rubros que encabezan los incrementos confirmados se encuentran el transporte público, los alquileres de vivienda, la medicina prepaga y las telecomunicaciones.

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En el ámbito del transporte público porteño y bonaerense, los colectivos y el subterráneo aplican un mecanismo de ajuste automático equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto (1,7%) más un 2% adicional, lo que fija la suba general de entre el 3,6% y el 3,7%.

En los colectivos de la Provincia de Buenos Aires dentro del AMBA, para usuarios con tarjeta SUBE nominalizada, los valores del boleto quedan establecidos en $1.206,39 para el tramo de 0 a 3 kilómetros; $1.357,18 para el trayecto de 3 a 6 kilómetros; $1.507,98 para el recorrido de 6 a 12 kilómetros; y $1.809,58 para distancias de entre 12 y 27 kilómetros.

Por su parte, en los colectivos que operan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con tarjeta SUBE registrada, las tarifas para octubre contemplan $920,48 para el tramo inicial de 0 a 3 kilómetros; $1.022,81 para la franja de 3 a 6 kilómetros; $1.101,59 para el trayecto de 6 a 12 kilómetros; y $1.180,44 para distancias de entre 12 y 27 kilómetros.

Asimismo, el subterráneo porteño ajusta su pasaje general de $1.753 a $1.817, con la tarifa social fijada en $635,95 y el boleto estudiantil en $254,38. En cuanto a las líneas de trenes del AMBA, cuyo último ajuste se aplicó el 1 de septiembre situando el boleto mínimo en $480, el cuadro tarifario oficial para el mes de octubre aún no ha sido publicado.

El detalle de los ajustes en medicina privada y el costo de la vivienda

En materia de alquileres, las actualizaciones contractuales difieren sustancialmente según el índice pactado y la periodicidad estipulada. Aquellos contratos vigentes regidos por el Índice de Contratos de Locación (ICL) que enfrentan la actualización anual sufren un incremento del 36,41%.

Para los contratos con ICL que contemplan tramos de ajuste más breves, la suba trimestral asciende al 6,72%, el ajuste cuatrimestral se ubica en el 9,83% y la actualización semestral alcanza el 17,04%. En tanto, los nuevos contratos referenciados en el IPC registran una suba aproximada del 8,03% cuatrimestral.

El sector de la medicina prepaga aplicará durante octubre incrementos que oscilan entre el 1,7% y el 4,9%. La mayoría de las compañías mantendrán ajustes de entre el 1,9% y el 2,4%:

OSDE : entre 1,9% y 2,1%.

: entre 1,9% y 2,1%. Swiss Medical : 2%.

: 2%. Hospital Italiano : 2,1%.

: 2,1%. Galeno : 2,4%.

: 2,4%. Sancor Salud : entre 2,06% y 2,81%.

: entre 2,06% y 2,81%. Omint: hasta 4,9%.

A estos rubros se suman las prestaciones de telecomunicaciones -que comprenden servicios de internet, televisión por cable y telefonía- con un aumento estimado de alrededor del 2,5%.

En el suministro de electricidad, tras el ajuste del 1,24% aplicado en septiembre por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) a través de la Resolución 509/2026, las tarifas oficiales para octubre aún no han sido formalizadas. De igual manera, el servicio de agua potable figura en las previsiones de aumentos de reportes sectoriales, aunque su porcentaje de actualización específico no se halla confirmado de manera oficial.