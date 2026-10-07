La construcción del viaducto del Ferrocarril Belgrano Sur para conectar La Matanza con Plaza Constitución se encuentra paralizada desde comienzos de 2024 por el freno a la obra pública nacional. A pesar de contar con un 68,5% de avance, la finalización de los 4,2 kilómetros elevados y la nueva estación Buenos Aires permanecen inconclusas.

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El viaducto del ferrocarril Belgrano Sur fue proyectado como una obra de infraestructura clave para sacar al tren de la superficie, eliminar pasos a nivel y conectar distintos puntos del suroeste del Conurbano de forma directa con Plaza Constitución. Anunciado originalmente durante el gobierno de Mauricio Macri, el proyecto buscaba modernizar el ferrocarril, potenciar la conectividad con el sur porteño y La Matanza, y ofrecer una alternativa de transporte masivo para miles de pasajeros diarios.

Aunque la elevación de los ramales Mitre y San Martín —iniciada en la misma época— pudo terminarse en tiempo y forma, el Belgrano Sur acumuló sucesivas postergaciones. Tras modificaciones contractuales y suspensiones previas, la etapa actual de los trabajos comenzó formalmente en septiembre de 2021. Sin embargo, nueve años después del anuncio inicial y con un avance físico que alcanzó el 68,5%, la ejecución quedó prácticamente paralizada a comienzos de 2024 debido al freno generalizado a la obra pública nacional.

¿Qué falta para que el Belgrano Sur llegue a Constitución?

La obra contempla prolongar la estructura elevada desde la calle Diógenes Taborda hasta Plaza Constitución, en un recorrido de aproximadamente 4,2 kilómetros. Allí también se prevé una nueva estación en altura, ubicada en el cruce con la avenida Vélez Sarsfield, que reemplazará a la antigua Buenos Aires.

Para completar los trabajos pendientes, se deben terminar los sectores inconclusos y los accesos, además de realizar las adecuaciones necesarias en vías, señalamiento y andenes. Estas intervenciones permitirían articular el servicio con el ferrocarril Roca dentro de la terminal. De acuerdo a lo consignado por el medio, funcionarios técnicos de la Ciudad ya activaron contactos con el Estado nacional, pero no trascendieron los detalles.

La ejecución por parte de Nación se frenó cuando había alcanzado un avance del 68,5%. Los trabajos habían comenzado en septiembre de 2021, luego de un proceso licitatorio que atravesó modificaciones y una suspensión antes de retomarse con una nueva convocatoria, que derivó en la adjudicación del contrato en marzo y su firma al mes siguiente.

¿Qué conexiones tendrá la nueva cabecera con el Subte C y el Roca?

Con la intervención terminada, el Belgrano Sur podrá ingresar directamente a Plaza Constitución y compartir allí infraestructura con el Roca. Además, los pasajeros tendrán conexión con la línea C del subte, que cuenta con una estación en ese mismo complejo ferroviario.

El sector que ya fue construido llega hasta las inmediaciones de la parrilla de vías del Roca. Desde ese punto resta avanzar hacia los andenes 1 y 2, atravesando sectores cercanos al Club Barracas Central y a la Playa de Cargas Sola.

La posibilidad de reactivar las obras

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mostró interés en hacerse cargo de la finalización del viaducto del ferrocarril Belgrano Sur hasta Constitución, según informó el portal especializado en transporte EnElSubte. Funcionarios técnicos de la administración porteña entablaron contactos preliminares con el Gobierno nacional para coordinar el traspaso.