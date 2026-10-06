Caos en el Tren Roca: importantes demoras por falla técnica en Constitución

Durante la mañana de este martes 6 de octubre, el Tren Roca sufrió importantes demoras por una fallas técnicas en la estación Constitución. Según indicaron desde Trenes Argentinos, los ramales Bosques vía Temperley y Ezeiza mostraron problemas en sus frecuencias habituales y generaron un importante caos para las y los usuarios en hora pico.
Por otro lado, el ramal Korn reanudó su servicio completo pasadas las 8.30 de la mañana luego de presentar demoras por colisión con persona ocurrida en el Paso a Nivel (PaN) de la calle Patria, ubicado en las inmediaciones de la estación Glew.
Pasadas las 9 de la mañana, a través de los canales oficiales, confirmaron que los servicios fueron normalizados de manera paulatina.
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El nuevo cuadro tarifario comenzó a regir desde el primer día del mes y llevó el boleto mínimo de $420 a $480 para los pasajeros que utilizan la tarjeta SUBE registrada. El incremento fue del 14,29% y resultó superior a las actualizaciones aplicadas sobre otros medios de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como los colectivos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y el subte porteño.
La actualización alcanza a las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur, aunque el precio final del boleto depende del recorrido realizado por cada pasajero.
Desde septiembre, el boleto mínimo de tren cuesta $480 para quienes tienen la tarjeta SUBE registrada. Hasta agosto, la tarifa correspondiente al primer tramo era de $420. Esto implica una suba de $60 por viaje, equivalente a un incremento del 14,29%.
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El valor de $480 corresponde a los recorridos más cortos, mientras que los trayectos de mayor distancia tienen tarifas superiores de acuerdo con el cuadro tarifario correspondiente a cada línea ferroviaria. La información disponible indica el nuevo boleto mínimo, pero no detalla los valores de cada tramo de media y larga distancia, por lo que no corresponde asignarles montos específicos sin el cuadro tarifario oficial.
De esta manera, una persona que realice dos viajes mínimos por día deberá destinar $960 diarios únicamente al tren. En 20 días de viaje de ida y vuelta, el gasto asciende a $19.200 mensuales.