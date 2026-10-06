Caos en el Tren Roca: importantes demoras por falla técnica en Constitución

Durante la mañana de este martes 6 de octubre, el Tren Roca sufrió importantes demoras por una fallas técnicas en la estación Constitución. Según indicaron desde Trenes Argentinos, los ramales Bosques vía Temperley y Ezeiza mostraron problemas en sus frecuencias habituales y generaron un importante caos para las y los usuarios en hora pico.

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Por otro lado, el ramal Korn reanudó su servicio completo pasadas las 8.30 de la mañana luego de presentar demoras por colisión con persona ocurrida en el Paso a Nivel (PaN) de la calle Patria, ubicado en las inmediaciones de la estación Glew.

Pasadas las 9 de la mañana, a través de los canales oficiales, confirmaron que los servicios fueron normalizados de manera paulatina.

Cuánto sale el boleto de tren en septiembre de 2026

El nuevo cuadro tarifario comenzó a regir desde el primer día del mes y llevó el boleto mínimo de $420 a $480 para los pasajeros que utilizan la tarjeta SUBE registrada. El incremento fue del 14,29% y resultó superior a las actualizaciones aplicadas sobre otros medios de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como los colectivos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y el subte porteño.

La actualización alcanza a las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur, aunque el precio final del boleto depende del recorrido realizado por cada pasajero.

Desde septiembre, el boleto mínimo de tren cuesta $480 para quienes tienen la tarjeta SUBE registrada. Hasta agosto, la tarifa correspondiente al primer tramo era de $420. Esto implica una suba de $60 por viaje, equivalente a un incremento del 14,29%.

El valor de $480 corresponde a los recorridos más cortos, mientras que los trayectos de mayor distancia tienen tarifas superiores de acuerdo con el cuadro tarifario correspondiente a cada línea ferroviaria. La información disponible indica el nuevo boleto mínimo, pero no detalla los valores de cada tramo de media y larga distancia, por lo que no corresponde asignarles montos específicos sin el cuadro tarifario oficial.

De esta manera, una persona que realice dos viajes mínimos por día deberá destinar $960 diarios únicamente al tren. En 20 días de viaje de ida y vuelta, el gasto asciende a $19.200 mensuales.