Cuánto sale el boleto de tren en septiembre 2026: las tarifas para los recorridos cortos y de larga distancia

Viajar en tren es más caro desde septiembre de 2026. El nuevo cuadro tarifario comenzó a regir desde el primer día del mes y llevó el boleto mínimo de $420 a $480 para los pasajeros que utilizan la tarjeta SUBE registrada.

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El incremento fue del 14,29% y resultó superior a las actualizaciones aplicadas sobre otros medios de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como los colectivos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y el subte porteño.

La actualización alcanza a las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur, aunque el precio final del boleto depende del recorrido realizado por cada pasajero.

Cuánto sale el boleto de tren en septiembre 2026

Desde septiembre, el boleto mínimo de tren cuesta $480 para quienes tienen la tarjeta SUBE registrada. Hasta agosto, la tarifa correspondiente al primer tramo era de $420. Esto implica una suba de $60 por viaje, equivalente a un incremento del 14,29%.

El valor de $480 corresponde a los recorridos más cortos, mientras que los trayectos de mayor distancia tienen tarifas superiores de acuerdo con el cuadro tarifario correspondiente a cada línea ferroviaria. La información disponible indica el nuevo boleto mínimo, pero no detalla los valores de cada tramo de media y larga distancia, por lo que no corresponde asignarles montos específicos sin el cuadro tarifario oficial.

El valor del boleto en septiembre

Qué líneas de tren aumentaron en septiembre

La actualización alcanza a las principales líneas ferroviarias que prestan servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires:

Línea Mitre.

Línea Sarmiento.

Línea San Martín.

Línea Urquiza.

Línea Roca.

Línea Belgrano Norte.

Línea Belgrano Sur.

En todos los casos, el costo efectivo del viaje depende de la distancia recorrida y de la situación de la tarjeta SUBE utilizada para abonar el pasaje.

Cuánto aumentó el tren en septiembre

El boleto mínimo registró una actualización del 14,29%, al pasar de $420 a $480. Así, una persona que realice dos viajes mínimos por día deberá destinar $960 diarios únicamente al tren. En 20 días de viaje de ida y vuelta, el gasto asciende a $19.200 mensuales.

La suba porcentual de los trenes fue además mayor que la aplicada en septiembre sobre los colectivos: las líneas bajo jurisdicción de CABA aumentaron 4,1%, mientras que las bonaerenses lo hicieron 4,3%.

Cuánto cuesta el tren en septiembre

Cuánto cuestan el colectivo y el subte en septiembre

El nuevo cuadro tarifario del tren coincide con otros aumentos del transporte público que comenzaron a regir en septiembre. En los colectivos de CABA, el boleto mínimo quedó en $887,87, mientras que en las líneas bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires parte de $1.158,97.

El subte porteño, por su parte, pasó a costar $1.753, mientras que el Premetro tiene una tarifa de $613,55. De esta manera, el tren mantiene el boleto mínimo más económico entre los principales medios de transporte del AMBA, con una tarifa inicial de $480 para los pasajeros con SUBE registrada.