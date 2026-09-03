Una importante línea de trenes que une CABA con el conurbano suma nuevas formaciones: mejores asientos, ventanas más amplias y luces led

La línea San Martín sumó esta semana una formación completamente renovada como parte de los trabajos que Trenes Argentinos lleva adelante para mejorar la operación y la calidad del servicio. La incorporación se produjo en el marco de la Emergencia Ferroviaria y apunta a aumentar la disponibilidad de material para los pasajeros que viajan en la línea que va de Retiro a Cabred.

{{{htmlAmp}}}

La formación recuperada cuenta con siete coches y fue sometida a una intervención integral. Además, Trenes Argentinos informó que actualmente continúan los trabajos sobre otras dos formaciones, compuestas en total por 14 coches, que serán reincorporadas al servicio durante las próximas semanas.

Uno de los principales trabajos fue la incorporación de motores diésel completamente nuevos en ambas salas de máquinas. También se realizó una readecuación integral del sistema de bogies y tareas de mantenimiento sobre componentes fundamentales para la seguridad de la formación.

Los trabajos incluyeron además intervenciones en el sistema de frenos y en los acoples automáticos y semipermanentes, siguiendo las indicaciones del fabricante. El objetivo, según informó la empresa estatal, es reforzar la seguridad operacional de los trenes.

Pero las modificaciones no estuvieron concentradas únicamente en el funcionamiento técnico. Para mejorar las condiciones de viaje de los pasajeros también se repararon ventanas y pisos, se cambiaron los asientos y se modernizó el sistema de iluminación con tecnología LED. La formación recibió, además, trabajos de pintura integral.

Más trenes y renovaciones: cuáles son los próximos cambios que habrá en la línea San Martín

La recuperación de las formaciones forma parte de un plan más amplio para reforzar la línea San Martín. Durante los últimos meses se incorporaron tres locomotoras nuevas para ampliar la disponibilidad de material operativo y mejorar progresivamente la regularidad del servicio entre Retiro y Pilar/Cabred.

Una importante línea de trenes que une CABA con el conurbano suma nuevas formaciones: mejores asientos, ventanas y luces led .

El plan también contempla trabajos sobre las vías y los sistemas de señalización. Desde el Gobierno señalaron que estas intervenciones forman parte de las acciones impulsadas en el marco de la Emergencia Ferroviaria, declarada en junio de 2024 para priorizar obras e inversiones destinadas a la seguridad y la confiabilidad del sistema.

Con la incorporación de la primera formación renovada y la reparación en curso de otras dos, la expectativa es contar con mayor disponibilidad de trenes para mejorar la operación cotidiana de una de las líneas ferroviarias más utilizadas del AMBA.