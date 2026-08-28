Trenes: así es la nueva locomotora que sumó una de las líneas más importantes del AMBA

La Línea San Martín incorporó una nueva locomotora cero kilómetro para reforzar sus servicios entre Retiro, Pilar y Dr. Cabred. Se trata de la tercera unidad adquirida para este ramal durante 2026, en el marco del plan de recuperación del sistema ferroviario impulsado por la Emergencia Ferroviaria.

La máquina comenzó a prestar servicio como parte del esquema operativo habitual y se suma a las otras dos que habían ingresado en mayo y junio. La incorporación busca ampliar la disponibilidad de material tractivo y mejorar la capacidad de respuesta frente a contingencias.

Las tres locomotoras fueron fabricadas en China por CRRC y corresponden al modelo SDD7, una diésel-eléctrica que ya forma parte del parque utilizado. Las máquinas arribaron al país en marzo y fueron sometidas a las pruebas y trabajos necesarios antes de su puesta en funcionamiento.

¿Cómo es la nueva locomotora del tren San Martín?

La tercera unidad incorporada corresponde a la CRRC SDD7, identificada como B976. Es del mismo modelo que las otras dos máquinas nuevas que comenzaron a operar durante el año, identificadas como B974 y B975. La primera de ellas inició su servicio regular el 28 de mayo, mientras que la segunda fue incorporada el 9 de junio.

El modelo SDD7 es una locomotora diésel-eléctrica fabricada por CRRC, compañía china que anteriormente producía estas unidades bajo la denominación CSR Qishuyan.

Las tres fueron compradas específicamente para ampliar el parque tractivo del ramal. La operación había sido adjudicada a CRRC y fue reactivada luego de permanecer demorada. En enero de 2025 se realizó un primer pago de 2 millones de dólares para avanzar con la adquisición, cuyo objetivo era sumar material nuevo después de varios años sin incorporar locomotoras.

Las unidades llegaron al Puerto de Buenos Aires a fines de febrero de 2026 y fueron trasladadas para completar las tareas previas a su entrada en circulación. Las máquinas tienen un peso aproximado de 114 toneladas cada una.

La incorporación de estas locomotoras forma parte de las medidas contempladas dentro de la Emergencia Pública Ferroviaria, declarada en junio de 2024. El plan incluye 309 obras, recuperación de material rodante, intervenciones sobre vías y señalamiento, además de la compra de tres nuevas locomotoras y 50 triplas diésel.

En agosto, Trenes Argentinos informó que la tercera unidad permitiría “ampliar la disponibilidad de material operativo”, mejorar la respuesta ante contingencias y fortalecer la regularidad de los trenes, con incidencia sobre los tiempos de circulación y el cumplimiento de los horarios.

La Línea San Martín también atraviesa un proceso de renovación de sus formaciones. En julio se informó que una formación de siete coches completamente reacondicionada se encontraba en los talleres de Retiro, mientras que otras dos, equivalentes a 14 coches, continuaban en proceso de intervención. Los trabajos incluyen nuevos motores diésel, renovación de bogies, mantenimiento de frenos y acoples, cambio de asientos e iluminación LED.