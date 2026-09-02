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Iluminación LED, nuevos asientos y ventanillas: así es la formación renovada que sumó el tren San Martín

Los trabajos forman parte de las medidas dispuestas para incrementar los niveles de seguridad operacional y mejorar la calidad de la prestación.

02 de septiembre, 2026 | 18.04
Iluminación LED, nuevos asientos y ventanillas: así es la formación renovada que sumó el tren San Martín

La línea San Martín incorporó una formación completamente renovada de siete coches que ya fue puesta en servicio para pasajeros. La intervención incluyó trabajos sobre los motores, bogies, frenos y acoples, además de distintas mejoras destinadas a las condiciones de viaje.

La renovación se realizó en el marco de la Emergencia Ferroviaria y forma parte del proceso de modernización que lleva adelante la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. El objetivo, según precisó Trenes Argentinos, es incrementar los niveles de seguridad operacional y mejorar la calidad de la prestación.

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¿Qué cambios tiene la formación renovada del tren San Martín?

Una parte de los trabajos estuvo enfocada en los espacios utilizados diariamente por los pasajeros. Se repararon las ventanillas y los pisos, mientras que los asientos fueron reemplazados. Además, el sistema de iluminación fue actualizado con tecnología LED y se realizó una pintura integral de los siete coches.

La intervención también alcanzó componentes vinculados directamente con el funcionamiento de las unidades. Los motores diésel fueron reemplazados por equipos completamente nuevos y el sistema de bogies fue reacondicionado en su totalidad. En materia de seguridad, se revisaron los frenos y los acoples automáticos y semipermanentes de acuerdo con las especificaciones establecidas por el fabricante.

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Esta incorporación no será la única prevista para la línea. Actualmente, Trenes Argentinos trabaja sobre otras dos unidades que suman 14 coches. La empresa informó que ambas serán puestas íntegramente en valor y reincorporadas al servicio durante las próximas semanas.

"Estas acciones forman parte de la Emergencia Ferroviaria con el objetivo de brindar mayor seguridad operacional", repasó la firma a través de redes sociales. 

El programa de modernización contempla además la adquisición de tres locomotoras cero kilómetro, junto con la renovación de los tendidos de vía y de la señalización.

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