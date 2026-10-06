La obra oculta en la Dellepiane que queda bajo tierra y busca evitar inundaciones

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejecuta una obra hidráulica que quedará bajo tierra como parte de la transformación de la Autopista Dellepiane. La intervención está destinada a mejorar el drenaje de la zona y facilitar la evacuación del agua durante los días de lluvias intensas, uno de los componentes menos visibles del proyecto que se desarrolla sobre el corredor.

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Los trabajos incluyen el entubamiento de los ramales Dellepiane Norte y Zelarrayán, que desembocan en el arroyo Cildáñez, además de la construcción de nuevos conductos pluviales que permitirán ampliar la capacidad del sistema existente.

¿Cómo es la obra hidráulica oculta de la Dellepiane?

La intervención se extiende por unos 3 kilómetros e incorpora nuevos conductos pluviales de grandes dimensiones, con cañerías que alcanzan hasta 2,60 metros de diámetro. El sistema se conecta con parte de la red existente para aumentar la capacidad de conducción y favorecer una evacuación más rápida del agua.

Uno de los trabajos más complejos se realizó bajo la rotonda de Larrazábal, donde se construyó un cruce subterráneo sin necesidad de interrumpir el tránsito de la zona. La solución permitió avanzar con la infraestructura hidráulica sin generar un corte sobre uno de los puntos de circulación del corredor.

El objetivo es reforzar el sistema de drenaje de un sector de la Cuenca Cildáñez, con impacto principalmente en Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati, barrios que pueden verse afectados por acumulaciones durante episodios de precipitaciones fuertes.

“Estamos entubando los ramales Dellepiane Norte y Zelarrayán, que desembocan en el arroyo Cildañez, y construyendo nuevos conductos pluviales para que el agua pueda escurrir más rápido cuando hay tormentas fuertes”, destacó el ministro de Infraestructura y Movilidad porteño, Pablo Bereciartua, en redes sociales.

¿Qué otras obras forman parte del Masterplan Dellepiane?

El Masterplan Dellepiane contempla además una serie de cambios sobre la infraestructura vial y el entorno urbano. Entre ellos se encuentran la continuidad de las colectoras, la reconfiguración de carriles, mejoras en los accesos y egresos y un corredor exclusivo para el transporte público que permitirá vincular la autopista con el Metrobus de la AU 25 de Mayo.

Otro de los proyectos centrales es un parque lineal de 4 kilómetros, con senderos, bicisendas, juegos y sectores destinados a actividades deportivas y recreativas. El nuevo espacio ocupará unos 260 mil metros cuadrados e incorporará más superficie verde y arbolado.

El plan también incluye nuevos cruces para mejorar la conexión entre ambos lados de la autopista. En ese marco, ya fue habilitado el puente Río Negro, mientras continúan los trabajos para completar las conexiones previstas en distintos sectores de Villa Lugano.