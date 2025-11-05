Este miércoles el Tribunal Oral Penal N°1 de Corrientes condenó a un hombre por abusar sexualmente de su hija menor de edad y de su expareja a 15 años de prisión en el marco de un juicio por delitos contra la integridad sexual.

Tras conocer la decisión del juzgado se notificó, por supuesto, a las víctimas, al Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes y al Registro Nacional de Reincidencia, tal como indica el protocolo pertinente.

Al finalizar el juicio oral y público, que comenzó el pasado lunes 3 de noviembre, el sujeto fue encontrado culpable y autor material de los delitos de abuso sexual simple agravado por el vínculo y la convivencia preexistente con una menor de edad. Y también por abuso sexual con acceso carnal.

Gracias a la investigación que estuvo a cargo del fiscal Osvaldo Leonardo Ojeda y la asesora de menores, Gladis Aguirre, se pudo saber que los hechos ocurrieron en diferentes ocasiones siempre dentro del entorno doméstico.

El hombre condenado por abuso sexual permanecerá con arresto domiciliario

Si bien el Tribunal, conformado por los jueces María Mercedes Leconte, Ana Figueredo y Darío Alejandro Ortiz, condenó al abusador a 15 años de prisión, la sentencia no quedó firme. Los magistrados resolvieron que hasta tanto esto no suceda el individuo permanecerá con arresto domiciliario.

El sujeto ya se encontraba con preso en su propia casa desde que se realizaron las denuncias por abuso sexual y antes de que se iniciaria el juicio.

Por otra parte, falta que se de la lectura de los fundamentos de la pena que tendrá lugar en una nueva audiencia el próximo lunes 10 de noviembre.

En esta instancia judicial, Jorge Alejandro Colicceli y Gustavo Javier Lugo, los abogados defensores del violador, cuyo nombre no trascendió, decidirán si apelan o no al fallo del Tribunal.