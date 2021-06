Vacunas contra el COVID-19 y la penicilina: ¿personas con alergia a este antibiótico se pueden vacunar?

Existen muchas personas que son alérgicas a la penicilina por lo tanto hay dudas acerca de que si es recomendable que reciban la vacuna contra el COVID-19. En este marco, El Destape habló con especialistas que explicaron cuáles son las recomendaciones respecto a esta población.

Desde hace casi un siglo que el científico escocés Alexander Fleming descubría de forma causal una sustancia que eliminaba a diversas bacterias que provocaban enfermedades, se trataba de nada más ni nada menos que la penicilina. "A veces uno encuentra lo que no está buscando. Cuando me desperté justo después del amanecer, desde luego no planeaba revolucionar todos los medicamentos al descubrir el primer antibiótico del mundo, o el asesino de bacterias. Pero supongo que eso fue exactamente lo que hice", aseguraba en ese momento el científico.

La penicilina es en la actualidad uno de los antibióticos más utilizados y supo tener un papel vital para salvar la vida de millones de personas durante y después de la Segunda Guerra Mundial ya que este hongo, conocido como Penicillium notatum, permitía desarrollar un conjunto de antibióticos de los denominados betalactámicos, que se utilizan para el tratamiento de infecciones que hasta su descubrimiento podían ser mortales.

Sin embargo, las penicilinas provocan alergia a muchas personas, es decir una reacción anormal del sistema inmunitario al medicamento antibiótico penicilina. Los signos y síntomas frecuentes de la alergia a la penicilina son entre otros urticaria, sarpullido y picazón. Una de las reacciones graves es la anafilaxia, una afección que puede poner en riesgo la vida y que afecta múltiples sistemas del cuerpo.

La penicilina y la vacuna del COVID-19

Lo cierto es que en el marco de la pandemia del COVID-19, apareció el interrogante sobre si aquellos que son alérgicos a la penicilina pueden recibir la vacuna contra el COVID-19. Si bien, recientes investigaciones demostraron que se diagnosticaron alergias a la penicilina de manera excesiva, existe una posibilidad de tener reacciones alérgicas a cualquier componente que tenga este antibiótico.

En este marco, El Destape habló con especialistas en la materia quienes aclararon que no existe ningún tipo de contraindicaciones respecto a la vacunación contra el COVID-19 y la alergia a la penicilina. "La alergia a la penicilina no es una contraindicación en la vacuna contra el COVID-19, son alergias distintas. De todos modos, los vacunadores asesorarán al pacientes respecto a algún tipo de medida que tenga que realizar pero de ninguna manera está contraindicada la vacuna, por lo tanto se la puede aplicar", detalló el jefe de la división de Infectología del Hospital de Clínicas, Daniel Ricardo Stecher.

¿Las personas con alergia a la penicilina se pueden vacunar contra el COVID?

En esta línea, desde la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) remarcaron que no se debe generalizar la evitación de vacuna de la COVID-19 a todas aquellas personas que tuvieron reacciones graves con medicamentos o alimentos. "Presentar una alergia a penicilina, a analgésicos o a pólenes o alimentos vegetales o seguir un tratamiento con corticoides tópicos o inhalados, por ejemplo, no tiene porqué contraindicar la administración de una vacuna", enfatizaron los expertos. Es así que los pacientes con asma bien controlado y con antecedentes de alergia a la penicilina no tienen que adoptar ninguna precaución especial a la hora de vacunarse.

En esta línea la infectóloga del Hospital Muniz, la doctora Gabriela Piovano, coincidió con Stecher y remarcó que las personas con alergia a la penicilina se pueden vacunar contra el COVID-19 y no existe ninguna contra indicaciones para esta grupo poblacional. Es así que es fundamental insistir que la mejor vacuna que podemos recibir es la que nos ofrecen.

Cuáles vacunas se están administrando y cuáles son sus características

La Argentina esta aplicando en todos el territorio las siguientes vacunas: Sputnik V, Covishield, Sinopharm y AstraZeneca. Todas las vacunas están autorizadas para mayores de 18 años y fueron aprobadas por la ANMAT para su uso de emergencia. Las diversas vacunas que se aplican en nuestro país están desarrollando sobre diferentes plataformas, se trata de los mecanismos a través del cual se le presenta al sistema inmune del organismo el virus (o la parte de él) cuya acción se pretende bloquear.

¿Las personas con alergia a la penicilina se pueden vacunar contra el COVID?

Existen las vacunas con virus inactivados o atenuados, estas utilizan el virus SARS-CoV-2 previamente inactivado o atenuado, de modo que no provoca la enfermedad, pero sí genera una respuesta inmunitaria. Luego de encuentran las que se basan en proteínas, esto quiere decir que utilizan fragmentos inocuos de proteínas o estructuras proteicas que imitan el virus causante de la COVID-19, con el fin de generar una respuesta inmunitaria. Por otra parte se encuentran las vacunas con vectores virales, que son las que utilizan un virus distinto al SARS-CoV-2 y genéticamente modificado que no puede provocar la enfermedad, pero sí puede producir proteínas del SARS-CoV-2 para generar una respuesta inmunitaria segura. Y por último y más novedosas, las vacunas con ARN y ADN genéticamente modificados para generar una proteína que por sí sola desencadena una respuesta inmunitaria contra el SARS-CoV-2.

En tanto, según detallaron desde el Ministerio de Salud, la vacuna ChAdOx1-S de origen británico (Oxford/ AstraZeneca) utiliza vector viral no replicativo (utiliza adenovirus de chimpancé); la de origen ruso (Sputnik V del Instituto Gamaleya): vector viral no replicativo (utiliza 2 adenovirus humanos: 26 y 5). Mientras que la vacuna de origen chino (Sinopharm): virus inactivados y la de origen estadounidense (Pfizer / Moderna): ácidos nucleicos (ARN mensajero).

Contraindicaciones de cada vacuna contra el COVID-19

Sputnik V

Contraindicaciones: hipersensibilidad a cualquier componente; antecedente de reacciones alérgicas graves o anafilaxia; enfermedades agudas graves o exacerbación de enfermedades crónicas.

Contraindicaciones para Componente 2: complicaciones graves posvacunación (shock anafiláctico, reacciones alérgicas generalizadas y graves, síndrome convulsivo, fiebre superior a 40° C, etc.) por la inyección del Componente 1 de la vacuna.

Covishield

Contraindicaciones: hipersensibilidad a cualquier componente.

Contraindicación para la segunda dosis: reacción anafiláctica con la primera dosis.

Precauciones: enfermedad febril aguda grave; trombocitopenia y trastornos de la coagulación.

Sinopharm

Contraindicaciones: hipersensibilidad a cualquier componente; antecedente de reacciones alérgicas graves (con compromiso respiratorio que haya requerido asistencia médica); exacerbación de enfermedades crónicas, que impliquen compromiso del estado general.

Contraindicación para la segunda dosis: reacción anafiláctica con la primera dosis.

Precauciones: enfermedad febril aguda grave; trombocitopenia y trastornos de la coagulación; epilepsia no controlada u otro trastorno neurológico progresivo.

AstraZeneca-Oxford

Contraindicaciones: hipersensibilidad a cualquier componente.

Contraindicación para la segunda dosis: reacción anafiláctica con la primera dosis.

Precauciones: enfermedad febril aguda grave; trombocitopenia y trastornos de la coagulación.