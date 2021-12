Santa Fe no vuelve atrás con las aperturas y apuesta a reforzar los testeos

Con un alto porcentaje de población vacunada y la vigencia del pase sanitario, la provincia gobernada por Perotti se despega de las estrategias de Buenos Aires y Córdoba, e incrementa la capacidad de testeo.

A diferencia de las vecinas provincias de Buenos Aires y Córdoba, donde hubo una vuelta atrás en la realización de espectáculos masivos, en Santa Fe por el momento todas las actividades siguen habilitadas pero el gobierno provincial decidió reforzar la estrategia de testeos de COVID-19 tras una última semana en la que se disparó la demanda. Por eso, se incrementó y se mejoró la atención para que la población vaya a hisoparse ante el mínimo síntoma, y se conminó a prestarle atención a otros malestares, no originalmente asociados al coronavirus, como la congestión y la rinitis.

Es que en las últimas tres semanas ha aumentado considerablemente el número de personas que se testean, y por eso se producen largas colas en los centros de hisopado, sumado a un aumento de la positividad del 2% al 15% en 10 días. En las carpas de Rosario, el 1º de diciembre hubo 203 testeos y 9 positivos, mientras el 22 de diciembre fueron 903 y 133 positivos. Este domingo, en uno de los centros de testeos el porcentaje era de 22%.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Pero la provincia tiene un alto grado de población vacunada, arriba del 88% con una dosis y 79% con dos, y por ahora apuesta a sostener la circulación casi sin restricciones para proteger la lenta recuperación económica. La implementación del pase sanitario, que comenzó a regir el martes 21 de diciembre en Santa Fe, colaboró a que se duplicara el número de turnos que se tomaron para vacunarse en la provincia, en especial en la franja de 18 a 29 años, en los que faltaba tomar la segunda dosis a 200 mil jóvenes.

En el marco de esta estrategia que definió la gestión de Omar Perotti, se decidió aumentar la cantidad de horas para que toda la población pueda acceder, y en la ciudad por ejemplo se cerraron dos carpas montadas en la periferia, pero se extendió el horario de atención del Galpón 17 a partir de este lunes. Ese centro de testeo, que antes funcionaba de 8 a 15, lo hará ahora hasta las 20. "Estar en una carpa con calor esperando media hora es inhumano. Fue sobre todo para mejorar la atención", informaron a El Destape desde la cartera sanitaria. La idea es que no se produzcan situaciones de irritabilidad y evitar hechos de violencia contra los médicos como sucedió en otras provincias.

También, en aras de diversificar, se reforzaron las guardias de los hospitales y los centros de salud de la ciudad, y la línea de atención 0800 555 6549, a la vez que se recordó a los santafesinos que tengan cobertura de salud, que en las guardias privadas también se pueden hisopar después de evaluar la sintomatología. Hoy la capacidad permite hacer 1.200 hisopados por día en Rosario, sin contar los hospitales.

Situación sanitaria

La pandemia no terminó, y quienes pensaban que ya no habría que tomar recaudos, se equivocaron gravemente. Hasta hace cuatro semanas, se conservaba un número bajo de casos y las variables sanitarias siempre dentro del bajo riesgo. Esto se revirtió en el último mes, y empezó a haber un ascenso sostenido en la cifra de contagios: la conectividad, los encuentros y todas las actividades que se vienen desarrollando con todas las aperturas hacen más difícil determinar donde se origina el clúster.

Si bien los casos siguen siendo leves, y muchos son asintomáticos, fundamentalmente en el sector privado se está notando un leve ascenso de la internación de pacientes que están en sala general, lo cual significa que no es un cuadro leve, porque si no estarían en su casa. Además, están apareciendo casos en terapia intensiva, lejos de la saturación del 2020, pero sí con algunos cuadros. El último jueves hubo 363 casos, de los cuales unos pocos fueron a internación, y ninguno a terapia. La efectividad de la vacuna es indiscutible, porque la enfermedad ya no produce la gravedad de las lesiones del año pasado, pero no es suficiente para detener la circulación del virus.

"Todas las variables hoy hacen que retomemos los trabajos del sector salud, y volvamos también a rever con la población una naturalización de que la pandemia se terminó porque tengo dos dosis de vacunas, que nos puede llevar a un camino equivocado. No estamos ajenos a lo que pasa en el mundo o en otras provincias, y muchas veces esta historia comenzó en otros lugares hasta que repercutió en la ciudad", analizó Leonardo Caruana, secretario de Salud municipal. "La vacunación y las medidas como el pase sanitario fueron efectivas. Se dio un acercamiento de personas a los centros de inoculación, y la ciudad tiene una alta aceptación de la vacuna, con 87% de la población con dos dosis", reveló.

Carolina Subirá, medica infectóloga de la Asociación de Sanatorios y Clínicas, dijo que la mayoría de los infectados contrajeron en su mayoría la cepa Delta, pero que lentamente empieza a aparecer Ómicron. "Hay un incremento significativo en las consultas en nuestro centro epidemiológico. Estamos llegando a una positividad de 17% en los testeos, superior a la media nacional y a lo recomendable por la OMS", describió.

En cuanto a las personas que consultan, detalló que tienen al menos una dosis de la vacuna, en su mayoría dos, y algunos tienen la tercera pero no habían llegado a los 14 días desde la colocación. "Muchos tienen alguna condición comórbida de base, medicación inmunosupresora que baja sus defensas, o son adultos mayores. Y estamos notando un incremento progresivo de las internaciones por Covid-19. Ayer teníamos 9 pacientes internados, y dos que requerían cuidados críticos, uno con respirador", contó.

Prevención

Sin embargo, no hay que confiar en un solo elemento de cuidado, como la vacuna. "Si los casos crecen exponencialmente y se multiplican, puede haber un aumento de esa proporción que se interna, que hoy es mucho menor, pero si la cantidad de casos es grande, puede crecer", estableció Caruana. En ese sentido, llamó a volver en los próximos días a "gestionar el riesgo": limitar los encuentros a un mínimo necesario, hacer las actividades habilitadas en burbuja, en círculos familiares, porque ya todas las personas tienen un conocido, familiar, amigo o compañero de trabajo que es positivo o está aislado por contacto estrecho.

"Las medidas preventivas están disponibles y son efectivas. Buscar la tercera dosis de vacunación en todas las personas que ya podrían estar haciéndolo, para frenar el paso hacia la enfermedad más grave, y minimizar la exposición, estar más protegidos. Buscar el aire libre, la distancia social de los dos metros, el barbijo no solo cuando estemos adentro de un espacio cerrado sino afuera también, en especial si estamos interactuando con personas que no son de nuestro grupo familiar, y la higiene de manos. Esos son los pilares de la prevención", recomendó Subirá.