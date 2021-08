Nicolás Kreplak: “Llamamos a no dilatar la segunda dosis con las vacunas que estén disponibles”

El nuevo ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires destacó que se están enviando 400.000 turnos a personas de más de 50 años para completar el esquema de vacunación contra el COVID-19.

Cuatrocientos mil mayores de más de 50 años vacunados con una dosis y residentes en la provincia de Buenos Aires recibirán desde hoy la invitación a aplicarse la segunda con la vacuna de Oxford/AstraZeneca. Lo anticipó el nuevo ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, durante una reunión con periodistas.

“Llamamos a no dilatar la segunda dosis con las vacunas que estén disponibles, ya que se probó que el esquema combinado (heterólogo) es tan seguro, e igual o más efectivo que el homólogo”, subrayó Kreplak. Y en otro tramo de la charla destacó: “Aunque no sabemos con certeza si lo hará ni cuándo, la variante Delta casi con seguridad comenzará a circular en la comunidad, y como funcionarios, tenemos que prepararnos para lo peor. La segunda ola fue tremenda, no podemos arriesgarnos a que se repita”.

Según el funcionario, la cautela se explica por un ejemplo muy ilustrativo: el pico de la primera ola tardó 98 días, que permitieron equipar y preparar el sistema de salud. El rebrote fue muy veloz: tardó 31 días en llegar a su máximo. La segunda ola, rapidísima. “En 60 días llegó al pico, pero éste duplicó al primero debido al bajo nivel de restricciones que tuvimos en 2021”, afirmó.

En este momento, un millón y medio de residentes de PBA están comprendidos entre los prioritarios para completar su esquema de vacunación. Desde que empezó la pandemia, esta jurisdicción registró casi dos millones de casos confirmados y más de 50.000 fallecidos. Por la inmunización, que hoy alcanzó a 10 millones de bonaerenses (más del 85% de los comprendidos en los grupos que incluye la estrategia nacional), la tasa de letalidad actual es de 1,4 en promedio (vs. 3,5 el año pasado). “Esto es gracias a que esta vez nos encontró con la población mayor de 60 años en gran medida inmunizada con una dosis”, agregó el ministro.

Y agregó que si bien se está registrando un descenso en las notificaciones de 8% en promedio respecto de la semana previa, en los últimos días se nota una ralentización que podría deberse a varios factores. “Podría indicar que estamos llegando a un piso o que resurgieron patologías que el año pasado prácticamente habían desaparecido, como la bronquiolitis, sobre todo con la escolarización. Necesitamos más tiempo para confirmarlo”.

Acerca de la amenaza de la variante delta, detalló que en la actualidad, casi un 80% de los casos secuenciados en PBA corresponden a dos variantes: la gamma (de Manaos, 57%) y la lambda (andina, 20%). La alfa (británica) solo contribuye con un 13% y la Delta con un 1%. “Esto es diferente de lo que ocurrió en los Estados Unidos, donde el 80% era alfa y fue reemplazada por la delta –detalló Kreplak–. Todavía no sabemos exactamente el comportamiento que tendrá la variante delta cuando avance en nuestro territorio. Incluso hay países de la región que tienen transmisión comunitaria de delta, pero no es predominante. Por ahora no tenemos casos de transmisión comunitaria. Hoy se confirman 5 casos más, todos de viajeros, en PBA. Tenemos solamente dos casos de contactos estrechos de viajeros y esto se consigue porque los tenemos en hoteles. Al estar aislados, no se producen contagios intrafamiliares”.

La importancia de los cuidados

“El mayor riesgo de transmisión se da dentro del hogar, por lo tanto es muy importante que el viajero que llega quede solo en una habitación para garantizar el aislamiento de su grupo familiar, algo que es difícil cuando se trata de menores”, agregó Teresa Varela, directora de Epidemiología de PBA.

Marina Pifano, docente de la UNLP y asesora del ministerio, que está dirigiendo junto con Daniela Hozbor, bioquímica especializada en vacunología, e investigadores del Conicet y universidades el estudio de combinación de vacunas que se realiza en la provincia, destacó la importancia de estos ensayos. “La mayoría de los realizados internacionalmente son con AstraZeneca y Pfizer, y lo que se ve es que la disminución de la efectividad respecto de las formas graves de Covid es poca, menor al 10% –precisó–. Nosotros estamos analizando sueros de voluntarios vacunados para ver qué pasa con las que tenemos disponibles acá”.

Se trata de un trabajo colaborativo con otras cuatro provincias e involucra varias instituciones del Estado: el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Instituto Leloir, el Instituto de Biología y Medicina Experimental, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el Fondo Ruso de Inversión, además de distintos hospitales provinciales, que son los que realizan las extracciones de sangre. Participan voluntarios de La Plata, Quilmes, Avellaneda, Lanús y otros partidos.

“Este tipo de estudios articulados no tienen precedente en el país por la cantidad de instituciones que participan, la calidad y el nivel de coordinación que tiene –subraya Pifano–. Desde el 19 de julio se enroló a 1300 personas mayores de 18 años inmunizadas con la primera dosis de cualquiera de las fórmulas; en total, 13 grupo de evaluación con 100 individuos cada uno, con todas las combinaciones posibles. “En este momento, tenemos resultados preliminares de 173 personas, de las 500 del grupo de Sputnik V, que fue el primero en comenzar”.

“Algo muy bueno es que entre los participantes se incluyeron personas con comorbilidades que pueden aumentar la gravedad del cuadro –agregó Hozbor–. Alrededor de un 26% presentaron obesidad, algunos, cardiopatías, otros diabetes o problemas respiratorios. Respecto de la seguridad, con todos los sistemas ensayados, solo hubo reacciones leves que no duraron más de 48 horas: febrícula, enrojecimiento en el lugar de la inyección, decaimiento, dolor de cabeza. La respuesta inmunológica, 14 días después de la segunda inmunización, mostró aumento del título de anticuerpos. En el caso de la combinación Sputnik V/Sinopharm, al ser esta últiima una vacuna 'a virus inactivado', no solo hay respuesta frente a la proteína S sino también a otros componentes del virus. Da más respuesta de tipo celular”.

Por su parte, Jorge Geffner, del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida, subrayó que la vacunación es efectiva también frente a la variante delta, pero “arrastramos una asignatura pendiente, que es el esquema de dos dosis para tener un nivel de eficacia muy importante. En este sentido es muy importante el sistema heterólogo que se está aprobando con resultados muy alentadores. No estamos descubriendo la pólvora: el Reino Unido, Canadá, incluso países cercanos, como Chile y Uruguay están usando vacunas diferentes con muy buena efectividad. Con cualquier combinación el resultado es similar e incluso superior. Ya hay millones de personas con distintos esquemas heterólogos y andan muy bien. Vamos a tener una tercera ola y tenemos que apostar a que sea lo más ‘petisa’ que podamos y con la menor cantidad de internaciones. Para eso sirven las vacunas, pero también los cuidados: todos estamos un poco cansados, pero si se retoma la escolaridad tengamos todas las precauciones en los medios de transporte, uso correcto del barbijo, distanciamiento social, airear los ambientes, instalar medidores de dióxido de carbono… y así tal vez lleguemos a un escenario donde una fracción mínima de la gente padezca una morbilidad grave a consecuencia de la infección”.

Y concluyó Rosa Bologna, infectóloga pediátrica: “La apertura de las escuelas es un desafío. Sabemos que es necesario, pero también lo que significa la presencia de los niños y adolescentes en un escenario con un número importante de casos. Tenemos que construir un escudo en todas las poblaciones que se pueden vacunar”.